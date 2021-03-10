Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü "Nasıl bir gayya kuyusuna düştüm!" başlıklı yazısında Koç Holding'e bağlı Ford Otosan'daki 247,8 milyon liralık vurgunla ilgili şunları yazdı:
Gayya kuyusunun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ford Otosan'daki 247.8 milyon TL'lik (o da şimdilik) yolsuzluk skandalını yazmaya başladığımdan bu yana kendimi karmakarışık işlerin döndüğü bir yere düşmüş gibi hissediyorum. Öyle şeyler duyuyorum ki, aklım almıyor.
Gelin anlatayım…
Ford Otosan'la ilgili yazılarımdan sonra şirketin Tatvan'daki Aydınlar Otomotiv bayisi aradı.
Anlattıkları enteresan!
Refik-Faruk Aydın kardeşler, 2016'da Ford Otosan'la yetkili servis bayilik sözleşmesi imzalıyor. O dönemde Ford Otosan yetkilileri kendilerine malzeme ve reklam açısından katkı sağlayacaklarını, uzun süre birlikte çalışmak istediklerini iletiyor. Aydınlar Otomotiv şirketi de bankadan kredi çekerek 16 milyon TL'lik yatırıma girişiyor. Bölgenin en büyük bayilerinden biri oluyor. 25 bin araca hizmet veriyor. Çalışan sayısını 50'ye çıkarıyor.
2017'de Türkiye bölgeler sıralamasında Tatvan Aydınlar Ford Servisi 16'ncı sıraya yükseliyor. Her yıl Ford Otosan'dan yüklü miktarda yedek parça siparişi veriyorlar.
İşler yolunda giderken, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk 2018'de Tatvan'daki Aydınlar Otomotiv'i genel merkeze çağırıyor. 4-5 yıl öncesinden bir danışmanlık şirketine araştırma yaptırdıklarını, o çerçevede 'küçülme' kararı aldıklarını, bayilerin 5 yıllık geçmiş performansını değerlendirerek karar verdiklerini, Tatvan bayisinin de kapatılacaklar listesinde olduğunu anlatıyor.