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    • Ekonomi
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    • 10.03.2021 09:25
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    'da 247.8 milyon TL'lik vurgun! 16 milyon TL kredi çeken bayiyi batırdılar

    bünyesindeki 'da 2 çalışanın 247,8 milyon TL'lik vurgun yapmasıyla ortaya çıkan ve son 'nun da müdahil olduğu skandal da her geçen gün yeni gelişmeler oluyor. Buna göre Bitlis 'daki 16 milyon TL kredi çekerek bayilik aldı. Firmanın bayilikte henüz 1,5 yılı dolmadan ise sözleşmesi feshedilmek istendi. Tüm olanlar ise bundan sonra başladı! İşte yaşananlar...

    Koç'taki 250 milyon TL'lik skandalda yeni detaylar

    Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü "Nasıl bir gayya kuyusuna düştüm!" başlıklı yazısında Koç Holding'e bağlı Ford Otosan'daki 247,8 milyon liralık vurgunla ilgili şunları yazdı:

    Gayya kuyusunun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Ford Otosan'daki 247.8 milyon TL'lik (o da şimdilik) yolsuzluk skandalını yazmaya başladığımdan bu yana kendimi karmakarışık işlerin döndüğü bir yere düşmüş gibi hissediyorum. Öyle şeyler duyuyorum ki, aklım almıyor.
    Gelin anlatayım…

    Ford Otosan'la ilgili yazılarımdan sonra şirketin Tatvan'daki Aydınlar Otomotiv bayisi aradı.
    Anlattıkları enteresan!

    Refik-Faruk Aydın kardeşler, 2016'da Ford Otosan'la yetkili servis bayilik sözleşmesi imzalıyor. O dönemde Ford Otosan yetkilileri kendilerine malzeme ve reklam açısından katkı sağlayacaklarını, uzun süre birlikte çalışmak istediklerini iletiyor. Aydınlar Otomotiv şirketi de bankadan kredi çekerek 16 milyon TL'lik yatırıma girişiyor. Bölgenin en büyük bayilerinden biri oluyor. 25 bin araca hizmet veriyor. Çalışan sayısını 50'ye çıkarıyor.
    2017'de Türkiye bölgeler sıralamasında Tatvan Aydınlar Ford Servisi 16'ncı sıraya yükseliyor. Her yıl Ford Otosan'dan yüklü miktarda yedek parça siparişi veriyorlar.

    İşler yolunda giderken, Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk 2018'de Tatvan'daki Aydınlar Otomotiv'i genel merkeze çağırıyor. 4-5 yıl öncesinden bir danışmanlık şirketine araştırma yaptırdıklarını, o çerçevede 'küçülme' kararı aldıklarını, bayilerin 5 yıllık geçmiş performansını değerlendirerek karar verdiklerini, Tatvan bayisinin de kapatılacaklar listesinde olduğunu anlatıyor.

        'Bizi iflas ettirdiler'
        Tabii, bu görüşmeden 1.5 yıl önce 16 milyon TL borç altına girerek bir hevesle Ford Otosan'la sözleşme imzalayan firma şaşırıyor. "Bizim daha 5 yılımız bile olmadı, performansımızı neye göre değerlendiriyorsunuz" dese de nafile… Bu yapılanın Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Rekabet Kanunu, İş Kanunu ve Bayilik sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğunu, küçülme kararının kendilerinin şirketi kurduğunda gizlendiğini, böyle büyük bir yatırımın 1.5 yıl için yapılmadığını, bu durumun kendilerinin iflasına neden olacağını anlatıyorlar.

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        Haberler Ekonomi Ford Otosan'da 247.8 milyon TL'lik vurgun! 16 milyon TL kredi çeken bayiyi batırdılar
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