'Bizi iflas ettirdiler'

Tabii, bu görüşmeden 1.5 yıl önce 16 milyon TL borç altına girerek bir hevesle Ford Otosan'la sözleşme imzalayan firma şaşırıyor. "Bizim daha 5 yılımız bile olmadı, performansımızı neye göre değerlendiriyorsunuz" dese de nafile… Bu yapılanın Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, Rekabet Kanunu, İş Kanunu ve Bayilik sözleşmesi hükümlerine aykırı olduğunu, küçülme kararının kendilerinin şirketi kurduğunda gizlendiğini, böyle büyük bir yatırımın 1.5 yıl için yapılmadığını, bu durumun kendilerinin iflasına neden olacağını anlatıyorlar.

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