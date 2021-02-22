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    • Ekonomi
    • 22.02.2021 11:16
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    • 22.02.2021 11:36
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    SON DAKİKA: fabrikasında usulsüzlük! İki çalışana 250 milyon liralık dava açıldı

    Son dakika haberi: 'in 'de 'la ortak olduğu fabrikasında yaşanan olay şok etkisi yarattı. Ford Otosan'dan KAP'a yapılan açıklamada iki çalışan usulsüzlük yaptığı için işten kovuldu ve 247,8 milyon liralık dava açıldı.

    Koç'un fabrikasında usulsüzlük! 250 milyon lira...

    Ford Otosan, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı yazılı açıklama ile şirketin yapılan iç denetimleri sonucu iki çalışanının usulsüzlük yaptığını tespit etti. Şirket bu gerekçeyle birlikte ilgili kişileri işten atarak 247.8 milyon lira tutarında dava açtı.

    "BAYİ ALACAK VE RİSKLERİ OLDUĞUNDAN FARKLI GÖSTERİLDİ"
    Şirketten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: ''Şirketimizde yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda; Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanımız tarafından bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir.

    "247,8 MİLYON LİRALIK DAVA"
    Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247,8 Milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır.

        "FİNANSAL RAPORLARIMIZDAKİ ETKİSİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
        Söz konusu usulsüzlüklere konu ticari alacaklar finansal raporlarımıza yansımış olmakla birlikte, alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmış olup, konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.''
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Ford Otosan fabrikasında usulsüzlük! İki çalışana 250 milyon liralık dava açıldı