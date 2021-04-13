Özgür Onur Özgüven Orta Asya'nın konuştuğu Türk

Özbekistan'da 10000 konut inşa eden Özgüven Mimarlık ve İnşaat A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Onur Özgür Özgüven, Orta Asya'nın en yüksek binasının yatırımcısı olarak uzun süre gündemden düşmemişti. 2 ayrı projede toplam 1500 konut projesinin de başlayacağının müjdesini veren Özgür Onur Özgüven; "Orta Asya'daki yatırımlarına Kazakistan'da devam edeceğiz. 2016-2021 yılları arasında en hızlı gelişen Türk şirketlerinden biriyiz. Özgüven Mimarlık ve İnşaat A.Ş olarak yatırım, proje, anahtar teslimi inşaat ve uygulama hizmetleri veriyoruz. Ses getiren projelere imza atmanın altındaki en büyük başarı güven ve güvenli üretimdir. Nestone projesi de onlardan biriydi aynı zamanda projenin yatırımcısıyız. Hedefler doğrultusunda dünyanın birçok ülkesinde hayata geçirmeyi düşündüğümüz projelerimiz var. Son zamanlarda ekonomistlerden gelen soruların başında 'Türkiye'de de projeleriniz olacak mı?' Evet. Bodrum ve Marmaris'te yazlık projelerimiz, Artvin'de ise 2 ruhsatımız var, çok yakında büyük bir maden yatırım başlayacak. Bununla beraber yüzlerce kişiye çalışma ortamı sağlamış olacağız. İşin en mutluluk veren yönlerinden biri kesinlikle birilerine umut olmak" dedi.



Pandemiyle birlikte hız kazandırdıkları özel havacılık işinde son aşamaya geldiklerini söyleyen Özgür Onur Özgüven ilk uçaklarını yakında satın alıp işletmeye başlayacaklarının da müjdesini verdi.





ÖZGÜR ONUR ÖZGÜVEN KİMDİR?

Özgür Onur Özgüven; 12.02.1976 Ankara doğumlu, ilk orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Lefke Avrupa Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur.



İnşaat sektöründeki önemli firmalarda profesyonel olarak çalıştıktan sonra 2004 yılında Ankara merkez ve İstanbul şube olmak üzere, Özgüven Mimarlık ve İnşaat AŞ'yi kardeşi Uğur Özer Özgüven ile kurmuştur.





Özgür Onur Özgüvenin meslekteki deneyimleri birçok yerli ve yabancı yatırımcı, inşaat firması, özel gayrimenkul yatırımcıları ve devlet müesseseleri ile çalışırken önemli rol oynamakta ve şirketin başarılarını arttırmaktadır.



Yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Özgüven Mimarlık ve İnşaat A.Ş yatırım, proje, anahtar teslimi inşaat ve uygulama hizmetleri verirken 2016-2021 yılları arasında en hızlı gelişen Türk şirketlerinden biri olmuştur.