



"Firma, Ethereum rakibi EOS (EOS), kurumsal ölçeklendirme çözümü OMG Network (OMG), eşler arası değişim 0x (ZRX) ve akıllı sözleşme platformu Tezos (XTZ) için destek sunduktan dört ay sonra yeni kripto tekliflerini duyurdu.

"Romanya'nın Transilvanya'da bulunan Sibiu kentindeki bir devlet üniversitesi, öğrencilerin giriş ücretlerini kripto para ile ödemelerine izin vereceğini açıkladı. Temmuz ayından itibaren 11,000'den fazla öğrencisi için kripto ödeme yöntemlerini uygulamayı planlıyor. Üniversite Rektörü Sorin Radu, 'Üniversitemiz toplumun ve yerel iş dünyasının bir destekçisi olmuştur ve olmaya devam edecektir ve Elrond ile bu ortaklığı geliştirme kararı bu stratejinin bir parçasıdır' dedi.