Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.04.2021 22:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.04.2021 22:55
    ABONE OL

    CHP Genel Başkanı LGBTİ sapkınlığını savundu: aile yapısını bozmaz

    CHP LGBTİ sapkınlığını açık açık savunmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı kendisine yöneltilen " bozuyor mu?" sorusuna "Hayır efendim ilgisi yok. Neden bozsun?" yanıtını verdi.

    Kılıçdaroğlu LGBTİ'leri savundu

    CHP LGBTİ sapkınlığını açık açık savunmaya devam ediyor.

    CHP Genel Başkanı katıldığı bir TV programın eşcinsel sapkınlığı açık açık savundu

    "TÜRK AİLE YAPISINI BOZAR MI?"
    Sunucu Kılıçdaroğlu'na "LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusunu yöneltti.

    "HAYIR EFENDİM İLGİSİ YOK"
    Kılıçdaroğlu soru karşısında açıkça sapkınlığı savunarak "Hayır efendim ilgisi yok. Neden bozsun?" yanıtını verdi.

    Kılıçdaroğlu, "Hayır efendim ilgisi yok. LGBTİ Türk aile yapısını neden bozsun? İnsanların yaşama şeklini siyasete alet etmem. İnsanların özgürlüğüne, inancına, saygı duymak zorundayız." ifadelerini kullandı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu LGBTİ sapkınlığını savundu: Türk aile yapısını bozmaz