Nakdi ücret desteği yattı mı? 2021 nakdi ücret desteği ne zaman bitecek?

2021 nakdi ücret desteği yattı mı? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek? Pandemi döneminde ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakdi ücret desteği veriliyor. Çalışanlar her ayı düzenli olarak bu desteklerden faydalanıyor. Peki Nisan ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak?
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ YATTI MI?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini anımsatan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk; "Mart Ayına İlişkin nakdi ücret desteği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ 2021!
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Mart ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemelerinin 9 Nisan'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsatan Bakan Selçuk, sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemelerinin ise PTT aracılığıyla gerçekleştirileceğini ifade etti.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NEDİR?
Korona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılması amacıyla, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamındaki kişilere ücretsiz izne çıkarıldıkları veya işsiz kaldıkları dönem için İşsizlik Sigortası Fonundan ve İŞKUR tarafından yapılan ödemedir.