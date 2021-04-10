İddiaya göre; bir dönem CHP Bitlis İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyeliği yapan L.B., hasta olan iki çocuğu için Uyanık'tan yardım istedi. Ocak ayında toplantı bahanesiyle L.B.'yi CHP il binasındaki odasına çağıran Uyanık, burada fiziki cinsel tacizde bulundu. L.B.'nin şikayeti üzerine Uyanık'ın 6 kişi ile birlikte evine geldiklerini söyleyen genç kadın evine saldırdıklarını kaydetti.