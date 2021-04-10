SON DAKİKA: CHP'li Faik Öztrak'a Malatya'da sert tepki: 2002'den önce neredeydi bu otobüs!



Bölgede kuruyemiş dükkanı olan bir esnaf ile sohbet eden Öztrak ise aldığı tepki karşısında çaresiz kaldı.

"DAHA ÖNCE NEREDEYDİNİZ"

Esnafın, "2002 yılından önce yazar kasa atılırken, anayasa kitapçığı fırlatılırken neredeydiniz. Mutfak tüpü 10 liraydı 50 lira oldu. O zaman neredeydi bu otobüs ben onu soruyorum.