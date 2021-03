''Araç talebi sürüyor, pazar tahminimiz 850 bin adet civarı''

Değerlendirmesinde sıfır araç pazarıyla ilgili olarak da bilgiler veren Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, "Tedarik sorununun ortadan kalkması Ocak ve Şubat ayında otomotiv satışlarının oldukça yüksek seyretmesini sağladı. Diğer yandan, Türkiye'deki sürücülerin araç alma iştahı halen devam ediyor. Pandeminin getirdiği bireysel mobilite ihtiyacı bu yönde devam ediyor. Bu kapsamda, Mart ayında da pazarın 50 bin adedin altına düşeceğini düşünmüyorum. Yaşanan gelişmeler otomotiv sektörü açısından oldukça umut verici. Türkiye otomotiv pazarında her an her şey değişebiliyor ancak bugünden yarına baktığımız zaman, geçen sene 770 bin adet bandında kapanan pazarın yüzde 10-15 yükseleceğini öngörüyoruz. Yani 2021 yılında iç pazarın 850 bin adetlerde kapanmasını tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

KAYNAK: Hürriyet