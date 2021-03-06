Mart 2021 Dacia, Fiat, Opel, Volkswagen otomobil fiyatları: Markalardan yeni kampanyalar! Cazip teklif sonrası...

Yeni ayın gelmesinin ardından otomobil markaları sıfır araba fiyat listesini baştan aşağı yenilendi. Bu bağlamda da yeni kampanyalar vatandaşlara duyuruldu. Bazı markalar kampanyalı fırsatlar sunarken bazıları ise fiyat artışına gitti. Markaların duyurduğu yeni kampanyaları öğrenmek isteyenler tek tek resmi internet sitelerini ziyaret ediyor. İşte Mart 2021 Dacia, Fiat, Opel, Volkswagen otomobil fiyatları