15 bin TL'lik nakit indirimi! 2 otomobil markasından büyük müjde geldi! Sıfır faiz 12 ay seçeneği ile Fiat, Peugeot...
Sıfır araba almak isteyenler için otomobil markaları mart ayı fırsatlarını teker teker duyurdu. Fiat ve Peugeot Türkiye, mart ayına özel tüm modellerde sıfır faiz avantajı sunuyor. Sınırlı sayıda araçta geçerli kampanya kapsamında, Peugeot SUV 3008'de 140 bin lira, SUV 5008'de 200 bin lira, SUV 2008'de 100 bin lira, Peugeot 308'de 120 bin lira, Peugeot 208'de 50 bin lira sıfır faiz ve 12 ay seçeneği sunuluyor. Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli 'Uzatılmış Garantili Kredi' sağlıyor.
Tek modelde 15 bin TL'lik nakit indirimi sunulan Fiat kampanyası başladı. Araba almak isteyenler için 2 otomobil markasından büyük müjde geldi. Peugeot Türkiye, mart ayına özel tüm modellerde sıfır faiz avantajı sunuyor. Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajı sağladı. Mart ayında ayrıca Fiorino'nun LPG'li versiyonu 'Eko'ya sahip olmak isteyenlere özel 15 bin TL'lik nakit indirimi yapacak.
PEUGEOT TÜRKİYE'DEN MARTA ÖZEL SIFIR FAİZ KAMPANYASI
Peugeot Türkiye, mart ayına özel tüm modellerde sıfır faiz avantajı sunuyor. Sınırlı sayıda araçta geçerli kampanya kapsamında, Peugeot SUV 3008'de 140 bin lira, SUV 5008'de 200 bin lira, SUV 2008'de 100 bin lira, Peugeot 308'de 120 bin lira, Peugeot 208'de 50 bin lira sıfır faiz ve 12 ay seçeneği sunuluyor.