Bugünkü
Takvim

15 bin TL'lik nakit indirimi! 2 otomobil markasından büyük müjde geldi! Sıfır faiz 12 ay seçeneği ile Fiat, Peugeot...

Sıfır araba almak isteyenler için otomobil markaları mart ayı fırsatlarını teker teker duyurdu. Fiat ve Peugeot Türkiye, mart ayına özel tüm modellerde sıfır faiz avantajı sunuyor. Sınırlı sayıda araçta geçerli kampanya kapsamında, Peugeot SUV 3008'de 140 bin lira, SUV 5008'de 200 bin lira, SUV 2008'de 100 bin lira, Peugeot 308'de 120 bin lira, Peugeot 208'de 50 bin lira sıfır faiz ve 12 ay seçeneği sunuluyor. Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli 'Uzatılmış Garantili Kredi' sağlıyor.

10.03.2021 11:57 - Son Güncelleme: 10.03.2021 11:57
15 bin TL'lik nakit indirimi! 2 otomobil markasından büyük müjde geldi! Sıfır faiz 12 ay seçeneği ile Fiat, Peugeot...

Tek modelde 15 bin TL'lik nakit indirimi sunulan Fiat kampanyası başladı. Araba almak isteyenler için 2 otomobil markasından büyük müjde geldi. Peugeot Türkiye, mart ayına özel tüm modellerde sıfır faiz avantajı sunuyor. Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajı sağladı. Mart ayında ayrıca Fiorino'nun LPG'li versiyonu 'Eko'ya sahip olmak isteyenlere özel 15 bin TL'lik nakit indirimi yapacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
15 bin TL'lik nakit indirimi! 2 otomobil markasından büyük müjde geldi! Sıfır faiz 12 ay seçeneği ile Fiat, Peugeot...

PEUGEOT TÜRKİYE'DEN MARTA ÖZEL SIFIR FAİZ KAMPANYASI

Peugeot Türkiye, mart ayına özel tüm modellerde sıfır faiz avantajı sunuyor. Sınırlı sayıda araçta geçerli kampanya kapsamında, Peugeot SUV 3008'de 140 bin lira, SUV 5008'de 200 bin lira, SUV 2008'de 100 bin lira, Peugeot 308'de 120 bin lira, Peugeot 208'de 50 bin lira sıfır faiz ve 12 ay seçeneği sunuluyor.

15 bin TL'lik nakit indirimi! 2 otomobil markasından büyük müjde geldi! Sıfır faiz 12 ay seçeneği ile Fiat, Peugeot...

Peugeot 508'de 200 bin lira için 36 ay yüzde 0,99 faiz avantajı ve 5 bin lira akaryakıt hediye kampanyası, Rifter modelinde 100 bin lira için 24 ay ve yüzde sıfır faiz imkanı bulunuyor.

15 bin TL'lik nakit indirimi! 2 otomobil markasından büyük müjde geldi! Sıfır faiz 12 ay seçeneği ile Fiat, Peugeot...

FİAT PROFESSİONAL'DAN MART AYINA ÖZEL "SIFIR FAİZ" KAMPANYASI

Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli 'Uzatılmış Garantili Kredi' sunuyor.

15 bin TL'lik nakit indirimi! 2 otomobil markasından büyük müjde geldi! Sıfır faiz 12 ay seçeneği ile Fiat, Peugeot...

Tofaş açıklamasına göre, kampanya kapsamında, Doblo, Fiorino ve Pratico'larda 100 bin TL'ye 12 ay vadeli 'sıfır faizli' kredi de kullanılabiliyor.

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ