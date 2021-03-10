15 bin TL'lik nakit indirimi! 2 otomobil markasından büyük müjde geldi! Sıfır faiz 12 ay seçeneği ile Fiat, Peugeot...

Tek modelde 15 bin TL'lik nakit indirimi sunulan Fiat kampanyası başladı. Araba almak isteyenler için 2 otomobil markasından büyük müjde geldi. Peugeot Türkiye, mart ayına özel tüm modellerde sıfır faiz avantajı sunuyor. Fiat Professional, bu ayın sonuna dek geçerli olacak kampanyayla Fiat Doblo ve Fiorino'nun Cargo ve Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico için sıfır faizli "Uzatılmış Garantili Kredi" avantajı sağladı. Mart ayında ayrıca Fiorino'nun LPG'li versiyonu 'Eko'ya sahip olmak isteyenlere özel 15 bin TL'lik nakit indirimi yapacak.