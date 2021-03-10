Sahibinden 30.000 ve 100.000 TL'ye alınabilecek 2. el arabalar! Parası olmayıp ince eleyip sık dokuyanlara gelsin!

Parası olmayıp ince eleyip sık dokuyanlara gelsin! Sahibinden 30.000 ve 100.000 TL'ye alınabilecek 2. el arabalar! İkinci el araç piyasasının yükselmesiyle araç sahibi olmak giderek zorlaştı. Otomobil sahibi olmak isteyenler bu süreçte en uygun fiyata nasıl araba alabileceklerini araştırıyor. 100.000 ve 30.000 TL'ye kadar alınabilecek her yaş ve kesime hitap eden araç modellerini sizler için derledik. Öte yandan 2. el araba alırken dikkat edilmesi gereken birçok öğe vardır. Aksi takdirde zarar edilebilir, fazladan ücret ödeyebilir, hasarlı veya pert kayıtlı araç alabilirsiniz. Bu yazımızda sizlere araç satın alırken dikkat edilmesi gereken konulardan bahsedeceğiz.

10.03.2021 08:46 - Son Güncelleme: 10.03.2021 08:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





