Vatandaş akın etti! Sahibinden 2. el otomobilleri yüzde 50 ucuza satıyor! Bu otomobiller cepleri yakmıyor! İşte fiyatlar
Araba alacaklar için değerlendirilebilecek fırsatlar arasında bankaların yapmış olduğu satışlar bulunuyor. Gayrimenkul satışları kadar yaygın olmayan vasıta satışlarında ise Halkbank'ın duyuruları ön tasarıya çıkıyor. Halkbank'ın araç satış ilanları için öncelikle vatandaşları bankanın satılık gayrimenkullerini ilan ettiği 'Halkbank Gayrimenkul' sayfasına erişim sağlayacaklar. Burada bankanın araç satış listesinden kendilerine uygun araç bakacak vatandaşlar, daha sonra başvuru aşamasına geçecekler. Halkbank araç satışlarında her otomobilin satışı yetkili bir şube olur. İhale duyurusunda ve araç satış tablosunda bu şubenin adı bildirilir. Bu şube üzerinden satışa çıkarılan araçlar görülebilir.
Mart ayına özel olarak Halkbank resmi sitesinden yapmış olduğu güncelleme ile çok sayıda araç satışı için ilan yayımladı. Halkbank'a ait olan araçların satışı için yayımlanan duyurularda çok sayıda model araç bulunuyor. Halkbank'ın sitesinden ilan ettiği ve ihale usulü yapılacak satışlar için vatandaşların nasıl bir yol izleyeceğine dair süreç detaylarını adım adım aktarıyoruz. Vatandaşlar öncelikle Halkbank'ın şubelerinden yada internet bankacılığından ihale için başvuruda bulunacaklar. Başvurularını tamamlayanlar bankanın yine internet bankacılık hizmetlerinden yada şubelerinden tekliflerini sunacaklar. En yüksek teklifi veren katılımcı aracı almaya hak kazanacak. Devir teslim işlemleri ise Halkbank şubesinden tamamlanacak.