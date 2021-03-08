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Vatandaş akın etti! Sahibinden 2. el otomobilleri yüzde 50 ucuza satıyor! Bu otomobiller cepleri yakmıyor! İşte fiyatlar

Araba alacaklar için değerlendirilebilecek fırsatlar arasında bankaların yapmış olduğu satışlar bulunuyor. Gayrimenkul satışları kadar yaygın olmayan vasıta satışlarında ise Halkbank'ın duyuruları ön tasarıya çıkıyor. Halkbank'ın araç satış ilanları için öncelikle vatandaşları bankanın satılık gayrimenkullerini ilan ettiği 'Halkbank Gayrimenkul' sayfasına erişim sağlayacaklar. Burada bankanın araç satış listesinden kendilerine uygun araç bakacak vatandaşlar, daha sonra başvuru aşamasına geçecekler. Halkbank araç satışlarında her otomobilin satışı yetkili bir şube olur. İhale duyurusunda ve araç satış tablosunda bu şubenin adı bildirilir. Bu şube üzerinden satışa çıkarılan araçlar görülebilir.

08.03.2021 10:06 - Son Güncelleme: 08.03.2021 10:06
Vatandaş akın etti! Sahibinden 2. el otomobilleri yüzde 50 ucuza satıyor! Bu otomobiller cepleri yakmıyor! İşte fiyatlar

Mart ayına özel olarak Halkbank resmi sitesinden yapmış olduğu güncelleme ile çok sayıda araç satışı için ilan yayımladı. Halkbank'a ait olan araçların satışı için yayımlanan duyurularda çok sayıda model araç bulunuyor. Halkbank'ın sitesinden ilan ettiği ve ihale usulü yapılacak satışlar için vatandaşların nasıl bir yol izleyeceğine dair süreç detaylarını adım adım aktarıyoruz. Vatandaşlar öncelikle Halkbank'ın şubelerinden yada internet bankacılığından ihale için başvuruda bulunacaklar. Başvurularını tamamlayanlar bankanın yine internet bankacılık hizmetlerinden yada şubelerinden tekliflerini sunacaklar. En yüksek teklifi veren katılımcı aracı almaya hak kazanacak. Devir teslim işlemleri ise Halkbank şubesinden tamamlanacak.

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Vatandaş akın etti! Sahibinden 2. el otomobilleri yüzde 50 ucuza satıyor! Bu otomobiller cepleri yakmıyor! İşte fiyatlar

HALKBANK'TAN ARAÇ SATIŞ İLANLARI

Halkbank tarafından ilan edilen araç satışlarında fiyatlar aşağıda yer alan tabloda banka tarafından bildirildi. Bu tabloda yer alan satış fiyatları ilk teklif fiyatları olurken bazı modeller için teklifler verilmiş durumda.

Vatandaş akın etti! Sahibinden 2. el otomobilleri yüzde 50 ucuza satıyor! Bu otomobiller cepleri yakmıyor! İşte fiyatlar
Vatandaş akın etti! Sahibinden 2. el otomobilleri yüzde 50 ucuza satıyor! Bu otomobiller cepleri yakmıyor! İşte fiyatlar
Vatandaş akın etti! Sahibinden 2. el otomobilleri yüzde 50 ucuza satıyor! Bu otomobiller cepleri yakmıyor! İşte fiyatlar
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