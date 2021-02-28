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    • Ekonomi
    • 28.02.2021 08:07
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    • 28.02.2021 08:07
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    ve 24 ayar altın fiyatları son dakika tavan yaptı: Güncel dolar kuru ve çeyrek altın fiyatı (neden yükseliyor?)

    ve 24 ayar altın fiyatları son dakika tavan yaptı! Piyasalardan son dakika haberi geldi. Gece saatlerinde dolar kuru ile altın fiyatlarında çok hızlı bir yükseliş görüldü. Edinilen son dakika bilgilerine göre dolar kuru dakikalar içinde 20 kuruştan fazla değer kazanırken gram altın 12 lira değer kazandı. , gram, çeyrek, tam, cumhuriyet altın fiyatları son günlerin çok araştırılanları arasındaki yerini koruyor. 'da dün ın gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı. İşte güncel dolar kuru ve çeyrek altın fiyatı...

    takvim.com.tr
    Döviz kuru ve 24 ayar gram altın fiyatları son dakika tavan yaptı

    Son dakika haberi: Dolar ile altın fiyatlarında az önce sert bir yükseliş başladı. Dolar kuru kısa sürede 20 kuruş yükselirken gram altın 12 TL'den fazla değer kazandı. Güncel dolar kuru ve çeyrek altın fiyatı (neden yükseliyor?) Sert düşüşle yatırımcının dikkatini üzerine çeken altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken son değişimler merak konusu oldu. Fiyatların inişli çıkışlı bir seyir göstermesiyle özellikle hafta sonu araştırmalar artışa geçti. Bir önceki kapanışta dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 418,6 liradan tamamladı. Gram altın, dün güne değer kaybıyla başladı. Hafta ortasından itibaren inişe geçerek ons başına 1,760 dolara kadar düşen altın fiyatları bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

    ANİ YÜKSELİŞİN ASIL NEDENİ

    ABD 10 yıllık Hazine getirisi hızlı bir hareketle % 1,6'nın üzerine çıktı.

    Piyasa oldukça gergin.

    Enflasyon konuşmaları bir dip dalga oluştuyordur

    Dolar-TL hareketinin sebebi de bu.

    O faiz yükselince Türkiye faizi ile reel fark azalıyor

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 412,80 413,00 418,30 418,50
    Cumhuriyet Ata Lira 2.721,00 2.742,00 2.756,00 2.777,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 378,00 382,00 381,50 385,50
    Lira(Tam) Ziynet 2.659,00 2.679,00 2.694,00 2.714,00
    Yarım Ziynet 1.330,00 1.340,00 1.347,00 1.357,00
    Çeyrek Ziynet 665,00 670,00 673,00 678,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 678,00 lira, Cumhuriyet altını 2.777,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,33 yükselişle 418,50 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 419 BİN 100 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 419 bin 100 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 413 bin 500 lirayı, en yüksek ise 422 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 419 bin 100 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 193 milyon 987 bin 92,13 lira, işlem miktarı ise 2.907,20 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 236 milyon 759 bin 494,66 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası,, İstanbul Altın Rafinerisi, NMGlobal Kıymetli Madenler, şeklinde sıralandı.

        BU HAFTA BORSA KAYBETTİRDİ, ALTIN VE DÖVİZ KAZANDIRDI

        Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 5,70 değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 4,94, dolar/TL yüzde 6,39, avro/TL yüzde 6,51 değer kazandı.

        BIST 100 endeksi, en düşük 1.443,17, en yüksek 1.569,84 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 5,70 azalarak 1.471,39 puandan tamamladı.

        Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 4,94 kazanımla 418,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,87 artışla 2.777,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 647,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 678,00 liraya çıktı.

        Bu hafta ABD doları yüzde 6,39 değer kazanarak 7,4060 liraya, avro da yüzde 6,51 artarak 8,9830 liraya yükseldi.

        Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,91 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,95 ile kıymetli madenler fonları oldu.

        ALTININ ONSU 1.729,87 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.729,87 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,50 kazanımla 419 bin 100 liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,3657 lira, satışta 7,3952 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1874 lira, satışta 7,2162 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2118, sterlin/dolar paritesi 1,3933, dolar/yen paritesi de 106,45 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,58 düşüşle 64,85 dolardan işlem görüyor.

            ALTIN VE PETROL FİYATLARI YATAY

            Küresel ekonomide görünümün yavaş yavaş toparlanmasının yanında, 1.9 trilyon dolarlık yardım paketine bağlı enflasyon endişelerinin ABD hazine tahvil getirilerini yükseltmesi altın fiyatlarını baskılamayı sürdürüyor. Hafta ortasından itibaren inişe geçerek ons başına 1,760 dolara kadar düşen altın fiyatları bu düzeylerde yatay hareket ediyor.

            Petrol fiyatları da, ABD ekonomisinde büyümeyle birlikte doların yükselişe geçmesinin ardından petrol fiyatlarını da etkiledi ve en yakın vadeli varil fiyatı yüzde 1.0'den çok düşüşle 66 doların altına gerileyen Brent ham petrolü bu düzeylerde, 62 dolara çekilen Batı Teksas petrolü de bu düzeylerde yatay işlem görüyor.

            Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

            - Brent petrol yüzde 1.35 düşüşle 65.16 dolar,

            - Batı Teksas yüzde 1.47 düşüşle 62.47 dolar,

            - altın yüzde 0.42 düşüşle 1,762.33 dolar,

            - gümüş yüzde 1.50 düşüşle 26.95 dolar,

            - bakır yüzde 1.50 düşüşle 9,355.00 dolar,

            - platin yüzde 1.78 düşüşle 1,202.17 dolar,

            - paladyum yüzde 2.22 düşüşle 2,357.90 dolar düzeyindeydi.

            İç piyasada, gram altın 420 liraya, çeyrek altın 709 liraya, Cumhuriyet altını da 2,831 liraya geriledi.

            ALB Forex'in günlük bülteninde, Batı Teksas ham petrolü fiyatında yükseliş eğiliminin sürdüğüne işaret edilerek, "Geçen yıl Ocak ayında görülen 65 dolar direncine yaklaşan ham petrolün yükseliş kanalının üst bandına da yakınlaştığı görülüyor. Brent petrolde, yükselen kanal içinde görünüm devam ediyor" denildi ve eklendi:

            "Şubat ayının ilk haftasından bu yana hareket ettiği 26.80/27.65 bandını kıran gümüş, 27.65 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlayamadı. Güne sert satışla başlayan parite, bant içerisine doğru geri çekilme yaşadı.

            "Mart ayından gelen güçlü yükseliş kanal trendini kıran bakır, yeni bir kanal görünümü oluşturmuş durumda. Dün gelen sert kar satışlarının ardından güne alışla başlayan fiyat, 419.10 desteğinden güç alıyor."
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            Haberler Ekonomi Döviz kuru ve 24 ayar gram altın fiyatları son dakika tavan yaptı: Güncel dolar kuru ve çeyrek altın fiyatı (neden yükseliyor?)