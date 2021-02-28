Son dakika haberi: Dolar ile altın fiyatlarında az önce sert bir yükseliş başladı. Dolar kuru kısa sürede 20 kuruş yükselirken gram altın 12 TL'den fazla değer kazandı. Güncel dolar kuru ve çeyrek altın fiyatı (neden yükseliyor?) Sert düşüşle yatırımcının dikkatini üzerine çeken altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ederken son değişimler merak konusu oldu. Fiyatların inişli çıkışlı bir seyir göstermesiyle özellikle hafta sonu araştırmalar artışa geçti. Bir önceki kapanışta dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 418,6 liradan tamamladı. Gram altın, dün güne değer kaybıyla başladı. Hafta ortasından itibaren inişe geçerek ons başına 1,760 dolara kadar düşen altın fiyatları bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
ANİ YÜKSELİŞİN ASIL NEDENİ
ABD 10 yıllık Hazine getirisi hızlı bir hareketle % 1,6'nın üzerine çıktı.
Piyasa oldukça gergin.
Enflasyon konuşmaları bir dip dalga oluştuyordur
Dolar-TL hareketinin sebebi de bu.
O faiz yükselince Türkiye faizi ile reel fark azalıyor
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe ve cuma itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|412,80
|413,00
|418,30
|418,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.721,00
|2.742,00
|2.756,00
|2.777,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|378,00
|382,00
|381,50
|385,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.659,00
|2.679,00
|2.694,00
|2.714,00
|Yarım Ziynet
|1.330,00
|1.340,00
|1.347,00
|1.357,00
|Çeyrek Ziynet
|665,00
|670,00
|673,00
|678,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,33 artışla 418,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 678,00 lira, Cumhuriyet altını 2.777,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,33 yükselişle 418,50 liradan işlem gördü.