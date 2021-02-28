Altın fiyatları çıkıyor İslam Memiş'ten altın ve dolar tahmini

- Bu hafta hem döviz kurlarında hem altın ve gümüş fiyatlarında bir toparlanma görülüyor. Bu da tepki alımları nedeniyle oluyor.

- Doların haftaya 7 liranın üzerinde başlaması altının gram fiyatının da 400 liranın üzerine çıkmasına neden oldu.

Gram altın 420 olur mu?

- Gram altında 397 - 407 lira aralığını takip ediyoruz bu hafta için. Yükselişin devam edebilmesi için gram altın fiyatında 407 lira seviyesinin kırılması ve 420 lira seviyelerine kadar devam etmesi gerekiyor. Güçlü direnç seviyesi bu hafta için 407 lira seviyesi…