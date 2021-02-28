Elinde altın ve doları bulunanlar... Altın ve dolarda rüzgar ters tepti! Altın ve dolarınız varsa hemen bunu yapmalısınız yoksa...

ALTIN FİYATLARI İÇİN 2021 YILI BEKLENTİLERİ

Altın fiyatları 2018 yılında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemisi döneminde güçlendirdi. 2020 yılında yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım enstrümanlarından biri olan altın için 2021 yılı beklentileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi', 'Altın fiyatları yükselecek mi', 'Altın fiyatları ne kadar' gibi sorulara yanıt ararken A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.

DEV TEŞVİK PAKETİNE RAĞMEN ALTIN FİYATLARI YUKARI HAREKETLENMİYOR

Altın fiyatları için teşvik paketi haberlerine rağmen zayıf bir görüntü çizildiğini ifade eden Karabulut, "Bu özellikle 2020 başlarındaki ve ikinci çeyrekteki hareket kuvvetliydi. İlk etapta altın fiyatları için fonların sıkışmasıyla bir satış baskısı görmüştük. Sonrasında ise faizlerin düşürülmesi ve teşvik paketlerinin etkisiyle kuvvetli bir yukarı yönlü ivme gördük. Fakat 2 trilyona yakın bir teşvik paketinin konuşulmasına rağmen altın fiyatları için bir düşüş hareketi olduğunu görüyoruz" dedi.