Elinde altın ve doları bulunanlar... Altın ve dolarda rüzgar ters tepti! Altın ve dolarınız varsa hemen bunu yapmalısınız yoksa...

Altın ve dolarda rüzgar ters tepti! Altın ve dolarınız varsa hemen bunu yapmalısınız yoksa... Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 416 liradan işlem görüyor. Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 418,6 liradan tamamladı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte altına olan talepte patlama yaşanmıştı. Aşırı şekilde seyreden altın fiyatları kısa sürede rekor üstüne rekor kırmış ve piyasalarda altın dalgası hakim olmuştu. Altının onsu tarihi yüksek seviyelere çıkarken gram altın da dolardaki yükselişin etkisiyle primlenme her geçen gün artmıştı.
ALTIN VE DOLAR RÜZGARI TERS TEPTİ
Analistler, enflasyonist baskıların yükseleceği ve bu paralelde ABD Merkez Bankası'nın faizleri öngörülenden daha erken artıracağı beklentileriyle tahvil piyasasından çıkışların hızlandığını belirterek, bu durumun oluşturduğu panik havasının küresel çapta hisse senedi ve döviz piyasalarına sıçradığını söyledi.
Tahvil faizlerindeki yükselişin altının ons fiyatını baskıladığını aktaran analistler, bugün ABD'de açıklanacak kişisel gelir ve harcama verileriyle tahvil piyasasının seyrinin izleneceğini kaydetti.
Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.765 doların altında kalıcılık sağlanması halinde 1.730 doların destek olarak takip edileceğini söyledi.
ALTIN FİYATLARI İÇİN 2021 YILI BEKLENTİLERİ
Altın fiyatları 2018 yılında başlayan yükseliş trendini koronavirüs pandemisi döneminde güçlendirdi. 2020 yılında yatırımcıların en çok takip ettiği yatırım enstrümanlarından biri olan altın için 2021 yılı beklentileri en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi', 'Altın fiyatları yükselecek mi', 'Altın fiyatları ne kadar' gibi sorulara yanıt ararken A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut altın fiyatları hakkında kritik değerlendirmelerde bulundu.
DEV TEŞVİK PAKETİNE RAĞMEN ALTIN FİYATLARI YUKARI HAREKETLENMİYOR
Altın fiyatları için teşvik paketi haberlerine rağmen zayıf bir görüntü çizildiğini ifade eden Karabulut, "Bu özellikle 2020 başlarındaki ve ikinci çeyrekteki hareket kuvvetliydi. İlk etapta altın fiyatları için fonların sıkışmasıyla bir satış baskısı görmüştük. Sonrasında ise faizlerin düşürülmesi ve teşvik paketlerinin etkisiyle kuvvetli bir yukarı yönlü ivme gördük. Fakat 2 trilyona yakın bir teşvik paketinin konuşulmasına rağmen altın fiyatları için bir düşüş hareketi olduğunu görüyoruz" dedi.