BERAT ALBAYRAK BUNU BAŞARDI

Yiğit Bulut, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'milli enerji ve maden politkası'na dikkat çekerek şunları söyledi: Berat Albayrak'a zor dönemdeki 2018-2020'deki yönetim için bir teşekkür borçluyuz. Altını bir kez daha çizerek söylüyorum. Ben Türkiye Varlık Fonu'nun kurucu yönetim kurulu üyesiyim. O dönemde Berat Bey Enerji Bakanıydı. Ve bana dedi bir toplantıda 'Ege bir Türk denizi ise, Ege'deki yer altı kaynaklarımızdan yararlanacaksak. Bu gemileri almalıyız. Bu gemilerin bazılarını varlık fonu alsın' Biz onu o dönemde onu yapamadık, başaramadık. Ama Berat Bey başardı ve o gemileri aldı. O gemilerin alınması çok büyük bir vizyondur. Türkiye bugün Akdeniz'de yer altı kaynaklarını arıyorsa o gemiler sayesindedir. Bugün buna kimse teşekkür etmiyor. O gemiler sayesinde Akdeniz'deyiz.