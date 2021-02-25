CHP, kirli algı siyasetinin hedefine daha önce de birçok kez yaptığı gibi yine Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı koydu. Başta Başkan Erdoğan olmak üzere CHP tarafından başlatılan kirli algı operasyonuna siyasilerden üst üste tepkiler geldi.
BAKAN ALBAYRAK'IN GAYRETLERİNİN ŞAHİDİYİZ
Başkan Erdoğan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye sert çıkarak,"Türkiye, salgına rağmen büyüdü. CHP'nin itibar suikastıyla saldırdığı Berat Bey'in gayretlerinin şahidiyiz." dedi.
BERAT ALBAYRAK KİMLERİ RAHATSIZ EDİYOR?
Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Berat Albayrak'ın Türkiye'nin geleceği için nasıl bir mücadele verdiğini çarpıcı örneklerle açıklarken kimleri rahatsız ettiğini yazdı.
İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;
Emperyalizm yeni bir paylaşım savaşının eşiğindeyken, sınırlarımızın dibinde bizi de hedefe koyan bir kuşatma hazırlığı yaparken, PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKPC'ye çok sayıda terör örgütü harekete geçirilirken ve korona salgını birçok devleti iflasa sürüklerken Türkiye'nin anamuhalefet partisi CHP neyle uğraşıyor?
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la... Doğrusu hiç şaşırtmadı. Nasıl Mavi Vatan'ı görmezden gelip "Akdeniz'de ne işimiz var?" dedilerse, nasıl Libya'ya giden Mehmetçiğe "lejyoner" dedilerse, nasıl "Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti" dedilerse, şimdi de aynı yöntem ve mantıkla Albayrak'a saldırıyorlar.