İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;



Emperyalizm yeni bir paylaşım savaşının eşiğindeyken, sınırlarımızın dibinde bizi de hedefe koyan bir kuşatma hazırlığı yaparken, PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKPC'ye çok sayıda terör örgütü harekete geçirilirken ve korona salgını birçok devleti iflasa sürüklerken Türkiye'nin anamuhalefet partisi CHP neyle uğraşıyor?



Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la... Doğrusu hiç şaşırtmadı. Nasıl Mavi Vatan'ı görmezden gelip "Akdeniz'de ne işimiz var?" dedilerse, nasıl Libya'ya giden Mehmetçiğe "lejyoner" dedilerse, nasıl "Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti" dedilerse, şimdi de aynı yöntem ve mantıkla Albayrak'a saldırıyorlar.