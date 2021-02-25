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    • 25.02.2021 09:40
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    Hazine ve Maliye eski Bakanı kimleri rahatsız ediyor?

    CHP, kirli algı siyasetinin hedefine daha önce de birçok kez yaptığı gibi yine Hazine ve Maliye eski Bakanı 'ı koydu. Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Berat Albayrak'ın Türkiye'nin geleceği için nasıl bir mücadele verdiğini çarpıcı örneklerle açıklarken kimleri rahatsız ettiğini yazdı.

    Albayrak kimleri rahatsız ediyor?

    CHP, kirli algı siyasetinin hedefine daha önce de birçok kez yaptığı gibi yine Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak'ı koydu. Başta Başkan Erdoğan olmak üzere CHP tarafından başlatılan kirli algı operasyonuna siyasilerden üst üste tepkiler geldi.



    BAKAN ALBAYRAK'IN GAYRETLERİNİN ŞAHİDİYİZ
    Başkan Erdoğan Berat Albayrak'ı hedef alan CHP'ye sert çıkarak,"Türkiye, salgına rağmen büyüdü. CHP'nin itibar suikastıyla saldırdığı Berat Bey'in gayretlerinin şahidiyiz." dedi.


    BERAT ALBAYRAK KİMLERİ RAHATSIZ EDİYOR?
    Konuyu bugünkü köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Berat Albayrak'ın Türkiye'nin geleceği için nasıl bir mücadele verdiğini çarpıcı örneklerle açıklarken kimleri rahatsız ettiğini yazdı.

    İşte Mahmut Övür'ün bugünkü yazısı;

    Emperyalizm yeni bir paylaşım savaşının eşiğindeyken, sınırlarımızın dibinde bizi de hedefe koyan bir kuşatma hazırlığı yaparken, PKK'dan DEAŞ'a, FETÖ'den DHKPC'ye çok sayıda terör örgütü harekete geçirilirken ve korona salgını birçok devleti iflasa sürüklerken Türkiye'nin anamuhalefet partisi CHP neyle uğraşıyor?


    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la... Doğrusu hiç şaşırtmadı. Nasıl Mavi Vatan'ı görmezden gelip "Akdeniz'de ne işimiz var?" dedilerse, nasıl Libya'ya giden Mehmetçiğe "lejyoner" dedilerse, nasıl "Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti" dedilerse, şimdi de aynı yöntem ve mantıkla Albayrak'a saldırıyorlar.


        İzlenen bu siyaset bir paçozlaşma örneği olarak görünse de aslında bu bilinçli bir tercihti ve öncekiler gibi "milli ve yerli duruşa" saldırıydı. Başkan Erdoğan'ın deyimiyle "çıldırmalarının" ve unutmamalarının nedeni de Albayrak'ın, hem Enerji alanında hem de IMF'ye teslim etmediği Maliye alanında izlediği siyasetti. Bu siyasetin küresel düzeyde kimleri rahatsız ettiğine bakın, CHP'yi bugün yönetenlerin kimlere hizmet ettiği anlaşılır.

        Bu yüzden de CHP yönetimi, Türkiye'nin kuşatıldığı son 5-6 yılda "umut veren" bir siyasi çıkışa imza atmadı ve tartışılmadı.

        Peki, neyle tartışıldı?

        Türkiye'nin bölgesinde izlediği milli siyasetine karşı çıkışıyla, "kontrollü darbe" yaklaşımıyla, Başkan Erdoğan'a "diktatör" veya "Sözde Cumhurbaşkanı" deyişiyle, hatta en son PKK'nın katliamını görmezden gelmesiyle tartışıldı.


        Bu CHP'nin savrulduğunun işaretiydi. Öyle ki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sonunda PKK gibi bir terör örgütünü aklayan noktaya bile geldi. Bu siyasi körleşmenin tap noktasıydı. Bir ülkenin anamuhalefet partisi, bu kadar pervasızca toplumun hatta insanlığın karşısında yer alamazdı.

        İşte bu noktada FETÖ yönetimi devreye girdi ve Albayrak saldırısı başladı. Bir anlamda gündem değiştirerek, Kılıçdaroğlu'nun terörü aklayan çıkışının üstü örtülecekti. Oysa artık çok geçti, solun yıllarca savunduğu "milli enerji ve maden" politikasını hayata geçiren Albayrak'a vicdanları kanatan saldırılar bile, onları kurtarmaya yetmeyecekti.

        Ok yaydan çıkmış, CHP yine baltayı taşa vurmuştu. Artık buradan dönüşü de çok zor görünüyor.


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