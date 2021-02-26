ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araçlar için 2021 ÖTV indirimi uygulanacak mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi müjdesi araç alacakların heyecanla beklendiği bir durum, peki olumlu bir yanıt geldi mi? En son yapılan ÖTV zammı ne kadardı, hangi araçlara uygulanıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
ÖTV İNDİRİMİ YAPILACAK MI?
Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
-Elektrikli otomobillerde ortalama %233 ile %300 arasında bir ÖTV artışına gidilmiştir.
-0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,
-85 Kw'ı geçen 120 Kw'ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,
-120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıkarılmıştır."
ÖTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Örnek üzerinden anlatacak olursa;
1590 cc motor hacmine sahip otomobilin sade fiyatı 65.000 TL diyelim. Bu otomobile ait ÖTVhesaplama işine başlarken ilk önce motor hacmine denk gelen ÖTV dilimine bakılır. Motor hacmi 1600 cc'nin altında olduğu takdirde fiyat olarak hesaplandığında ise 70.000 TL altında kalır. Bu sebepten dolayı da %45 kadar ÖTV uygulanır. Bu durumda uygulanacak hesaplama ise; 65.000 x 0.45 = 29.250 TL ÖTV hesaplanmış olur. Bunun araç faturasına eklenmesi ile 94.250 TL olur. Ayrıca bu fiyata KDV de eklenir ve otomobil fiyatı elde edilmiş olur.