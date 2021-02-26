ENGELLİ ÖTV HESAPLAMA

%90'ın üzerinde engelli raporuna sahip olan kişiler bu hesaplama türüne dahil edilmektedir. ÖTV ödemeden araç satın alabilirler. KDV bu ücrete dahildir. Engelli olan kişinin 330.800 TL'yi geçmeyen bir otomobil ÖTV ödemeden alınabilir. Bunun haricinde ise birinci dereceden şehit ya da gazi yakını olunduğu takdirde de herhangi bir ÖTV ödenmez. Bunun sadece bir koşulu vardır, bu koşul alınan otomobilin 5 yıl dolmadan satılmamasıdır. Satıldığında ÖTV alınacaktır. Engelli indiriminde de 330.800 TL üst limit bulunmaktadır. Daha önceki zamanlar en az 1600 cm³ motor hacmi koşulu kaldırılmıştır.

İKİNCİ EL PİYASASINDA SON DURUM NEDİR?

Vatandaşlar tarafından ikinci el piyasası ne olacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Erkoç, 2. el araçların fiyatlarını sıfır araçların fiyatlarındaki değişimin belirlediğini vurguladı. Bu doğrultuda Erkoç, son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğinin görüldüğünü ve bu nedenle sene sonuna kadar araç fiyatlarında artış olmayacağını belirtti.