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    • Ekonomi
    • 26.02.2021 16:51
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    • 26.02.2021 17:01
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    ÖTV indirimi gelecek mi? ?

    Araç alma hayali kuran binlerce vatandaş gündemde ÖTV indirimi gelecek mi? sorusunun yanıtını merakla araştırıyor. Enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra bütçelerine göre sıfır ya da ikinci el araç alacaklar ÖTV indirimi konusunu yakından takip etmeye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomi de olumsuz anlamda etkilendi ve bu durum araba fiyatlarına da yansıdı. Peki uzun zamandır merakla beklenen ? işte tüm detaylar…

    takvim.com.tr
    ÖTV indirimi gelecek mi?

    ÖTV indirimi gelecek mi? Sıfır ve ikinci el araçlar için 2021 ÖTV indirimi uygulanacak mı? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimi müjdesi araç alacakların heyecanla beklendiği bir durum, peki olumlu bir yanıt geldi mi? En son yapılan ÖTV zammı ne kadardı, hangi araçlara uygulanıyor? İşte merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

    ÖTV İNDİRİMİ YAPILACAK MI?

    Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

    -Elektrikli otomobillerde ortalama %233 ile %300 arasında bir ÖTV artışına gidilmiştir.

    -0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,

    -85 Kw'ı geçen 120 Kw'ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,

    -120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıkarılmıştır."

    ÖTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

    Örnek üzerinden anlatacak olursa;

    1590 cc motor hacmine sahip otomobilin sade fiyatı 65.000 TL diyelim. Bu otomobile ait ÖTVhesaplama işine başlarken ilk önce motor hacmine denk gelen ÖTV dilimine bakılır. Motor hacmi 1600 cc'nin altında olduğu takdirde fiyat olarak hesaplandığında ise 70.000 TL altında kalır. Bu sebepten dolayı da %45 kadar ÖTV uygulanır. Bu durumda uygulanacak hesaplama ise; 65.000 x 0.45 = 29.250 TL ÖTV hesaplanmış olur. Bunun araç faturasına eklenmesi ile 94.250 TL olur. Ayrıca bu fiyata KDV de eklenir ve otomobil fiyatı elde edilmiş olur.

        ENGELLİ ÖTV HESAPLAMA

        %90'ın üzerinde engelli raporuna sahip olan kişiler bu hesaplama türüne dahil edilmektedir. ÖTV ödemeden araç satın alabilirler. KDV bu ücrete dahildir. Engelli olan kişinin 330.800 TL'yi geçmeyen bir otomobil ÖTV ödemeden alınabilir. Bunun haricinde ise birinci dereceden şehit ya da gazi yakını olunduğu takdirde de herhangi bir ÖTV ödenmez. Bunun sadece bir koşulu vardır, bu koşul alınan otomobilin 5 yıl dolmadan satılmamasıdır. Satıldığında ÖTV alınacaktır. Engelli indiriminde de 330.800 TL üst limit bulunmaktadır. Daha önceki zamanlar en az 1600 cm³ motor hacmi koşulu kaldırılmıştır.

        İKİNCİ EL PİYASASINDA SON DURUM NEDİR?

        Vatandaşlar tarafından ikinci el piyasası ne olacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Erkoç, 2. el araçların fiyatlarını sıfır araçların fiyatlarındaki değişimin belirlediğini vurguladı. Bu doğrultuda Erkoç, son dönemde dövizin stabil bir şekilde seyrettiğinin görüldüğünü ve bu nedenle sene sonuna kadar araç fiyatlarında artış olmayacağını belirtti.

        Ayrıca 2021 senesinde salgının olumsuz etkilerinin sürmesi, üçüncü dalga ihtimali ve ekonomide olabilecek sıkıntılar sebebiyle sıfır araç üretimi ve sıfır araç temininde zorlukların olabileceğini söyledi. Ne zaman araba alınır noktasında da değerlendirmelerde bulundu. Erkoç, araç satın almak isteyen vatandaşların bu dönemi değerlendirebileceğini aktardı. Aynı zamanda Erkoç, dengelenmeyle beraber düşen fiyatların yılbaşına dek yükselmeden süreceğini tahmin ettiklerini söyledi.

        Salgın sebebiyle ekonomideki zorluklara rağmen 2. el otomobil sektörünün sene boyunca talep gördüğünü belirten Erkoç, sektörde sene sonuna kadar 8 milyondan fazla araç satışı yapılmasının beklendiğini belirtti. Erkoç, 2. el araçlara talebin de süreceği yönünde değerlendirmelerini aktardı. Şimdi vatandaşlar tarafından yaşanacak güncel gelişmeler ve bunların piyasaya etkilerinin nasıl olacağı merak ediliyor. Kısa bir süre önce Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından piyasada yeniden hareketliliğin başladığına dair haberler gelmişti. Güncel gelişmeler de yakından takip ediliyor.
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