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    • 26.02.2021 11:39
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    İşte 'ı hedef alan provokatörlerin yüzleşemediği gerçekler!

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı , gerek görev süresi boyunca gerekse görevi bıraktıktan sonra CHP ve maşalığını yaptığı küresel tetikçilerin hedefinde oldu. CHP ve sosyal medyadaki avaneleri Berat Albayrak'ı yıllarca birçok asılsız iddia ve iftira ile karalamaya çalıştı. Başkan Erdoğan'ın da "Gayretlerine şahidiz" dediği Albayrak, görev süresi boyunca özellikle enerji ve milli ekonomi alanında sayısız reforma imza attı. İşte Berat Albayrak'ı hedef alan müfterilerin yüzleşemediği 5 madde...

    İşte CHP'nin yüzleşemediği gerçekler!

    Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllarca CHP'nin ve küresel tetikçilerin hedefinde oldu. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Berat Albayrak'a yapılan saldırılara ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte Hakan'ın yazısının dikkat çeken o kısmı:



    Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı

    MADDE BİR

    BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI

    Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, "damat" olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan'ı "camianın yetişmiş bir genci" olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70'lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak'ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak'a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?

    MADDE İKİ

    AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?

    Damat olmak, Berat Albayrak'ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, "yumuşak karın" muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.

        MADDE ÜÇ

        İstifa ettikten sonra bile ölçüsüz eleştiri

        Berat Albayrak görevdeyken, kendisine yönelik eleştirilerin ölçüsü zaten kaçmıştı. Görevdeyken ölçünün kaçmasını anladık da... İstifa ettikten sonra da bunun devam etmesi neyin nesiydi acaba? Elini eteğini devlet işlerinden çektiği halde muhalefet en agresif ve en enerjik bir şekilde Berat Albayrak'a saldırmaya neden devam etti?

        MADDE DÖRT

        İktidarın 'Bu kadarı da fazla ama' tepkisi

        Fakat muhalefetin Berat Albayrak'a yönelik bu son saldırı atağı, o kadar çığırından çıktı ki... Berat Albayrak ismine mesafeli duran AK Partilileri bile "Bu kadar da olmaz" noktasına getirdi... İktidar bir bütün olarak Berat Albayrak'ın arkasında durdu.

        MADDE BEŞ

        Keşfin arkasında başka biri olsaydı ne olurdu?

        Berat Albayrak, bu kadar agresif ve orantısız karalama kampanyalarının hedefi olmayı hak etmiş bir isim midir? Her şeyi geçelim. Sadece ve sadece şuna odaklanalım: Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi olan kişi Berat Albayrak değil de... Kabineden başka bir isim olsaydı... Bütün Türkiye'nin takdirini kazanmaz mıydı? "Berat Albayrak, damat olmak ve dezavantaj" kelimelerini, bir de bu açıdan değerlendirelim isterseniz.

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        Haberler Güncel İşte Berat Albayrak'ı hedef alan provokatörlerin yüzleşemediği gerçekler!