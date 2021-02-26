MADDE BEŞ

Keşfin arkasında başka biri olsaydı ne olurdu?

Berat Albayrak, bu kadar agresif ve orantısız karalama kampanyalarının hedefi olmayı hak etmiş bir isim midir? Her şeyi geçelim. Sadece ve sadece şuna odaklanalım: Karadeniz'deki doğalgaz rezervinin ortaya çıkmasında en büyük pay sahibi olan kişi Berat Albayrak değil de... Kabineden başka bir isim olsaydı... Bütün Türkiye'nin takdirini kazanmaz mıydı? "Berat Albayrak, damat olmak ve dezavantaj" kelimelerini, bir de bu açıdan değerlendirelim isterseniz.