Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıllarca CHP'nin ve küresel tetikçilerin hedefinde oldu. Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü köşesinde Berat Albayrak'a yapılan saldırılara ilişkin çarpıcı bir yazı kaleme aldı. İşte Hakan'ın yazısının dikkat çeken o kısmı:
Beş maddede özet: Berat Albayrak olayı
MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, "damat" olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan'ı "camianın yetişmiş bir genci" olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70'lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak'ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak'a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak'ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, "yumuşak karın" muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.