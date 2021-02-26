Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Gübre 213,80 204,30 4,65 Bera Holding 23,70 22,88 3,58 Anadolu Efes 23,94 23,30 2,75 Alkim Kimya 18,55 18,09 2,54 Logo Yazılım 133,80 130,80 2,29 Ford Otosan 181,90 178,00 2,19 Bim Mağazalar 66,50 65,30 1,84 Vestel 26,82 26,50 1,21 Arçelik 33,38 33,02 1,09 Türkiye Sigorta 7,04 7,00 0,57 Enerjisa Enerji 11,21 11,15 0,54 MLP Sağlık 23,98 23,86 0,50 Tofaş Oto Fabrikası 36,18 36,00 0,50 Koza Altın 128,60 128,20 0,31 Selçuk Ecza Deposu 11,21 11,20 0,09

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: