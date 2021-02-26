Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|213,80
|204,30
|4,65
|Bera Holding
|23,70
|22,88
|3,58
|Anadolu Efes
|23,94
|23,30
|2,75
|Alkim Kimya
|18,55
|18,09
|2,54
|Logo Yazılım
|133,80
|130,80
|2,29
|Ford Otosan
|181,90
|178,00
|2,19
|Bim Mağazalar
|66,50
|65,30
|1,84
|Vestel
|26,82
|26,50
|1,21
|Arçelik
|33,38
|33,02
|1,09
|Türkiye Sigorta
|7,04
|7,00
|0,57
|Enerjisa Enerji
|11,21
|11,15
|0,54
|MLP Sağlık
|23,98
|23,86
|0,50
|Tofaş Oto Fabrikası
|36,18
|36,00
|0,50
|Koza Altın
|128,60
|128,20
|0,31
|Selçuk Ecza Deposu
|11,21
|11,20
|0,09
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 15 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 15 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ege Gübre
|213,80
|204,30
|4,65
|Bera Holding
|23,70
|22,88
|3,58
|Anadolu Efes
|23,94
|23,30
|2,75
|Alkim Kimya
|18,55
|18,09
|2,54
|Logo Yazılım
|133,80
|130,80
|2,29
|Ford Otosan
|181,90
|178,00
|2,19
|Bim Mağazalar
|66,50
|65,30
|1,84
|Vestel
|26,82
|26,50
|1,21
|Arçelik
|33,38
|33,02
|1,09
|Türkiye Sigorta
|7,04
|7,00
|0,57
|Enerjisa Enerji
|11,21
|11,15
|0,54
|MLP Sağlık
|23,98
|23,86
|0,50
|Tofaş Oto Fabrikası
|36,18
|36,00
|0,50
|Koza Altın
|128,60
|128,20
|0,31
|Selçuk Ecza Deposu
|11,21
|11,20
|0,09