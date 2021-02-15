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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 14:12
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    • 15.02.2021 14:32
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    SON DAKİKA: hamleleri! 'nin çöküşü 'in yükselişi

    Son dakika haberi: Son yıllarda ile başlayan kripto para yatırımları dünya ekonomisinde giderek söz sahibi olmaya başlıyor. Bununla birlikte ve 'in sahibi 'ın kripto paralar üzerinden attığı tweetler özellikle 'i ciddi ölçüde etkiliyor. merkezli 'ta ekonomisi ve Bitcoin'i analiz eden bir yazı yer aldı. Buna göre kripto paralardaki yükseliş, ('nın) düşüf faizle oluşturduğu durum ve ın düşüşüne bir işaret. ABD'nin kripto paralara yeni bir düzenleme getirmesi beklenirken DogeCoin'de yaptığı gibi sert inişler ve çıkışlar daha çok görünecek gibi duruyor.

    Bitcoin'in yükselişi! ABD'nin çöküşü

    Dünyada paranın ve yatırımın seyri değişiyor. Bitcoin ile başlayan kripto para hem birçok noktada kağıt paranın yerini tutuyor. Hem de birçok kişi tarafından ciddi oranda yatırım aracı olarak görünüyor. Herkesin aklında ise sorular belli: Bitcoin'in geleceği var mı? Bitcoin doların yerini tutar mı? Bu soruların yanında Tesla ve SpaceX gibi teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın özellikle DogeCoin'le ilgili attığı tweetler ve oluşturduğu manipülasyonlar sert iniş ve çıkışlara neden oldu.

    İngiltere merkezli Financal Times gazetesinden Rana Foroohar, kripto paralardaki yükselişin FED'in (ABD Merkez Bankası) düşük faizle piyasaya dolar vermesi ve ABD dolarının düşüşünün bir işareti olarak değerlendirdi.

    BITCOIN BİR BALON DEĞİL
    Analizde "Doların başrol oyuncusu niteliğinin zayıfladığı bir yeni dünya düzeninde kripto para birimlerinin yeri var" diye belirtildi. Bitcoin'deki sert fiyat hareketleri ile Almanya'da 1920'li yıllarda mark cinsinden fiyatlandırılan altının fiyatındaki dalgalanma arasında benzerlik kurulan yazıda, Bitcoin'in bir balondan çok "bizi önümüzdeki çok büyük jeopolitik değişiklikler konusunda uyaran son işleyen yangın alarmı" olduğu öne sürüldü.

    PİYASAYA DOLAR SALMAK EKONOMİNİN SAĞLIĞINA İLİŞKİN FİKİR EDİNMEYİ ZORLAŞTIRIYOR
    Merkez bankalarının son 10 yılda düşük faiz ve parasal genişleme yoluyla piyasalarda fiyat keşfini bozduğunu savunan Foroohar, "Bunu iş çevriminin düzeltilmesi ya da borç batağındaki işletmelerin sistemin işleyişini bozacak şekilde ayakta tutulması olarak görebilirsiniz ancak vardığımız sonuç şu ki, varlık fiyatlarından tek tek şirketlerin ya da bir bütün olarak reel ekonominin sağlığına ilişkin bir fikir edinmek artık çok zor" dedi.

        ABD VE DOLARIN ROLÜNÜN GERİLEYECEĞİNİN İLK SİNYALİ
        Bitcoin gibi fiyatı sert şekilde dalgalanan kripto para birimlerinin popüleritesinin artmasının, ABD Merkez Bankası tarafından oluşturulan köpüğün spekülatif bir işareti olarak görülebileceğini de belirten yazar, başka bir açıdan bu durumu "ABD ve doların rolünün gerileyeceği bir yeni dünya düzeninin ilk sinyali" olarak değerlendirmenin daha açıklayıcı olabileceğini savundu.

        KONGRE BASKINI DOLARA AZALAN GÜVENDE ZİRVE YAPTI
        Donald Trump'ın dört yıllık başkanlığı döneminde uygulanan zehirli politikalar nedeniyle dünyanın ABD'ye güveninin azaldığını, bu dönemin aynı zamanda küresel rezerv para olarak doların istikrarına dönük güveni de azalttığını belirten yazar, bu hissin 6 Ocak 2021'deki Kongre baskını sırasında zirveye ulaştığını vurguladı.

        BITCOIN'İN YÜKSELİŞİ ABD'NİN SONUNA İNANCI YANSITIYOR
        Trump'ın kendisinin de ABD'de uzun dönemdir var olan ekonomik sorunların bir semptomu olduğunu, bu sorunların üzerinin varlık fiyatlarını yüksek tutan ancak borca teşvik eden düşük faiz ve para politikalarıyla kapatıldığını öne süre Foroohar, "Bitcoin'in yükselişi, yatırımcı topluluğunun bazı kesimlerinde, ABD'nin sonunda bazı açılardan Weimar Almanya'sına benzeyeceği yönündeki inancı yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

        "ABD DAHA FAZLA BORÇLANIRSA BITCOIN GÜVENLİ LİMAN HALİNE GELEBİLİR"
        Yazıda, "Eğer ABD hükümeti bu kadar fazla borçlanırsa, dolar değer kaybetmeye başlar ve Bitcoin güvenli bir liman haline gelebilir" denildi.

        Çin'in daha az ABD Hazine tahvili satın almasının ve kendi dijital para birimini geliştirmeye başlamasının, ABD finansal sistemine bağımlılığını azaltma isteğinin bir işareti olduğunu, dünyanın tek kutupluluktan ABD, Avrupa ve Çin'den oluşan bir üç kutupluluğa doğru gittiğini öne süren yazar, bu dönemde sınırları kolayca aşabilen kripto para birimlerinin hükümetler tarafından basılan fiat paraya göre bazı avantajlara sahip olabileceğini öne sürdü. Yazıda, "Bitcoin patlamasını kömür madenindeki bir kanarya olarak görmek en iyisi olabilir" denildi.

            ELON MUSK'IN DOGECOİN HAMLELERİ
            Kripto para piyasası paylaşımları ile gündemden düşmeyen Elon Musk Twitter hesabından DogeCoin yatırımcılarına 'satış' çağrısında bulundu. Elon Musk'ın tweeti ile DogeCoin yüzde 20'nin üzerinde düşüş yaşadı. Elon Musk Twitter hesabından, "Ellerinde DogeCoin olan büyük yatırımcılar coinleri satarlarsa benim tam desteğimi alırlar. Bana göre DogeCoin üzerine çok fazla odaklanmak gerçek bir sorun" dedi.

            Para Dergisi Yazarı ve Gedik Yatırım - Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan kripto para piyasası ve Musk'ın yaptığı paylaşımlar ile ilgili Sabah'a açıklamalarda bulundu.

            "ÇOK CİDDİ MANİPÜLE EDEBİLİYOR"
            Üzeyir Doğan, "Sanal paralar tarafında değer sorunu mevcut. Yani neye göre değerlendiğini tahmin etmek mümkün değil. Bu nedenle de bu tarz tweet ve söylemler fiyatlamaları çok ciddi manipüle edebiliyor. Elon Musk da son dönemde herhangi bir otoriteye tabii olmayan sanal paralar üzerinde bu manipülasyonu yapan önemli isimlerden biri haline geldi. Gerek aldığı ve sattığı ürünler ile, gerek attığı tweetler ile bu piyasada çok ciddi bir hareketliliğin sebebi." dedi.

            "ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE ÇOK DAHA SIK GÖRECEĞİZ"
            Sanal paraların arkasında ölçülebilir net bir değer olmadığına dikkat çeken Üzeyir Doğan, "Bu tarz spekülatif ve manipülatif söylemler fiyatlamalar üzerinde ciddi manada etkili olmasına sebebiyet veriyor. Burada Elon Musk öncülerden bir tanesi, hatta belki ön plana çıkanlardan bir tanesi. Ben orta ve uzun vade için şunu söyleyebilirim; dediğim gibi ölçülebilir bir değer ifade etmemeleri nedeniyle de bu tarz hareketleri önümüzdeki dönemde çok daha sık bir şekilde görüyoruz olacağız. Eğer ABD'nin sermaye piyasası kurulu konumundaki SEC bu konuda düzenleme bir önlem almazsa Elon Musk ve onu takip edecek birçok şirket ve kişilerin de benzer yollara başvuracağı kanaatindeyim." sözlerini kullandı.

                ABD YENİ DÜZENLEMELER GETİREBİLİR
                Doğan, "Bu nedenle ben yakın dönemde Musk'ın tweetleri de dahil olmak üzere bu konular hakkında ABD'nin sermaye piyasası kurulunun çeşitli düzenlemeler ve cezalar getirebileceği kanaatindeyim. Bu tarz bir düzenleme ve cezanın da sanal paralar tarafında ilerleyen dönemde ciddi negatif etkilerini gösterebilir diye düşünüyorum. Şu anda kuralsız bir piyasa, bunun kurallarının çizilmeye başlanacak olması ilerleyen dönemler için bu tarafta ciddi olumsuz etki oluşturabilir" diye konuştu.

                BiR GÜNDE YÜZDE 812 SIÇRAMA YAŞAMIŞTI
                Elon Musk'ın 'Dogecoin' ve 'Diğerleri' olarak iki seçenek olarak takipçilerine sunduğu 'Dünya'da geleceğin para birimi' anketinde yüzde 71,3 ile Dogecoin ilk sırada yer almıştı.

                Dogecoin, 29 Ocak'ta bir günde yüzde 812.47'lik sıçramayla 0.07 dolara ve 9 milyar 394 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaşarak, 7. sıraya yerleşmiş, ardından gelen satışlarla 15-20 sıra birden gerilemişti.

                    SEC DAVA AÇMIŞTI
                    Elon Musk, üç yıl önce de Twitter'da yaptığı yorumlarla hisse senedi piyasalarında hareketlere neden olmuştu. 2018'de Musk, Tesla'nın hisse başına 420 dolardan halka açılacağını açıkladı ve şirketindeki hisselerin hızla yükselmesine sebep olmuştu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) daha sonra Musk'a tweet'in 'yanlış ve yanıltıcı' olduğunu söyleyerek dolandırıcılık davası açtı.
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