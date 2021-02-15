Dünyada paranın ve yatırımın seyri değişiyor. Bitcoin ile başlayan kripto para hem birçok noktada kağıt paranın yerini tutuyor. Hem de birçok kişi tarafından ciddi oranda yatırım aracı olarak görünüyor. Herkesin aklında ise sorular belli: Bitcoin'in geleceği var mı? Bitcoin doların yerini tutar mı? Bu soruların yanında Tesla ve SpaceX gibi teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın özellikle DogeCoin'le ilgili attığı tweetler ve oluşturduğu manipülasyonlar sert iniş ve çıkışlara neden oldu.

İngiltere merkezli Financal Times gazetesinden Rana Foroohar, kripto paralardaki yükselişin FED'in (ABD Merkez Bankası) düşük faizle piyasaya dolar vermesi ve ABD dolarının düşüşünün bir işareti olarak değerlendirdi.