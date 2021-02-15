Dünyada paranın ve yatırımın seyri değişiyor. Bitcoin ile başlayan kripto para hem birçok noktada kağıt paranın yerini tutuyor. Hem de birçok kişi tarafından ciddi oranda yatırım aracı olarak görünüyor. Herkesin aklında ise sorular belli: Bitcoin'in geleceği var mı? Bitcoin doların yerini tutar mı? Bu soruların yanında Tesla ve SpaceX gibi teknoloji şirketlerinin sahibi Elon Musk'ın özellikle DogeCoin'le ilgili attığı tweetler ve oluşturduğu manipülasyonlar sert iniş ve çıkışlara neden oldu.
İngiltere merkezli Financal Times gazetesinden Rana Foroohar, kripto paralardaki yükselişin FED'in (ABD Merkez Bankası) düşük faizle piyasaya dolar vermesi ve ABD dolarının düşüşünün bir işareti olarak değerlendirdi.
BITCOIN BİR BALON DEĞİL
Analizde "Doların başrol oyuncusu niteliğinin zayıfladığı bir yeni dünya düzeninde kripto para birimlerinin yeri var" diye belirtildi. Bitcoin'deki sert fiyat hareketleri ile Almanya'da 1920'li yıllarda mark cinsinden fiyatlandırılan altının fiyatındaki dalgalanma arasında benzerlik kurulan yazıda, Bitcoin'in bir balondan çok "bizi önümüzdeki çok büyük jeopolitik değişiklikler konusunda uyaran son işleyen yangın alarmı" olduğu öne sürüldü.
PİYASAYA DOLAR SALMAK EKONOMİNİN SAĞLIĞINA İLİŞKİN FİKİR EDİNMEYİ ZORLAŞTIRIYOR
Merkez bankalarının son 10 yılda düşük faiz ve parasal genişleme yoluyla piyasalarda fiyat keşfini bozduğunu savunan Foroohar, "Bunu iş çevriminin düzeltilmesi ya da borç batağındaki işletmelerin sistemin işleyişini bozacak şekilde ayakta tutulması olarak görebilirsiniz ancak vardığımız sonuç şu ki, varlık fiyatlarından tek tek şirketlerin ya da bir bütün olarak reel ekonominin sağlığına ilişkin bir fikir edinmek artık çok zor" dedi.