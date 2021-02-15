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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 08:47
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    • 15.02.2021 08:59
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    SON DAKİKA: düştü! tweet attı! Piyasa allak bullak

    Son dakika haberi: ve 'in sahibi , kripto para piyasasını domine ediyor. , geçtiğimiz hafta desteklediği kripto para için olumsuz yorumda bulununca sert düşüş dalgasına sebep oldu. k, 'i olanların satması yönünde açıklama yaptı. n düşmüşken ilerleyen günlerde Musk, yüklü miktarda alım yapar mı bekleyip göreceğiz.

    Elon Musk'tan DogeCoin oyunu

    Kripto para piyasasını domine etmeye çalışan Tesla'nın sahibi milyarder iş adamı Elon Musk, DogeCoin'i olanların satması yönünde açıklama yaptı. İş adamı Elon Musk'ın DogeCoin'e ait tweeti ile kripto para piyasalarını etkiledi.



    Hürriyet'in haberine göre; Musk tweetinde "Eğer elinde DogeCoin tutan büyük yatırımcılar ellerindeki coinleri satarlarsa benim tam desteğimi alırlar. DogeCoin üzerine çok fazla konsantrasyon gerçek bir sorun" dedi.



    Musk'ın tweetiyle birlikte Bitcoin yüzde 4.8, Ether yüzde 11, DogeCoin yüzde 24 düşüş yaşadı.

        Piyasadaki en büyük 10 kripto parada düşüş yüzde 10 civarında seyrediyor.

        DOGECOIN NEDEN YÜKSELMİŞTİ?
        Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla destek bulan kripto para DogeCoin, Tesla kurucusu Elon Musk, ABD'li rapçi Snoop Dogg ve müzisyen Gene Simmons tarafından yapılan yeni sosyal medya paylaşımlarının ardından rekor yüksek seviyelere yükseldi.

        İş adamı Elon Musk "Kaçınılmaz" yazarak tweet atmış ve DogeCoin rekor üstüne rekor kırmaya başlamıştı.

        REDDIT ETKİSİ
        DogeCoin yükselmeden önce sosyal medya platformu Reddit'teki oluşumun üyeleri Melvin Capital fonunu GameStop hissesinde açıkta yakalamış ve satın alma gerçekleştirmişti.

            Kısa sürede 15 dolar seviyelerinden 400 dolara yükselen GameStop hissesinin yanında Elon Musk'ın tweetiyle birlikte DogeCoin'de de alım yapan grup kripto para birimini yükseltmişti.
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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA: DogeCoin düştü! Elon Musk tweet attı! Piyasa allak bullak