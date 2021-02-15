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    • Ekonomi
    • 15.02.2021 14:37
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    • 15.02.2021 14:38
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    2021 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 2021 mazot gübre desteği kaç TL? İşte ödeme takvimi!

    nin yatırılacağı tarih binlerce vatandaş tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Çiftçi vatandaşlar ödemeleri beklerken 'ndan son dakika bir açıklama yapılıp yapılmadığını öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz yıl üreticilere yapılan toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödemeden, 27.213 üreticiye 48 milyon lira ödeme yapılmıştı. Peki, Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    2021 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı?

    Gübre ve mazot desteği yattı mı sorusunun yanıtı son günlerde çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Mazot ve gübre destek ödemesi alan binlerce çiftçi ödemelerin yapılacağı tarihe odaklandı. Şubat ayının ortalarının yaklaşmasıyla beraber mazot ve gübre desteği ödemelerinin yatırılacağı tarihi merak ediyor. Peki, çiftçilere 2021 mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

    2021 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilere yönelik yaklaşık 1 milyar 262 milyon TL'lik destek ödemelerinin 12 Şubat'ta hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

    DESTEKLEME ÖDEMESİ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Tarımsal destekleme konusu ne olursa başvuruda bulunmak için Çiftçi Kayıt Sistemi' ne kayıt olmak gerekiyor. Şayet kaydınız var ise, mazot ve gübre desteklemesi almak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalı ve bu dilekçeyi Tarım İl veya İlçe Müdürlükleri' ne teslim etmeniz gerekiyor. Ancak ÇKS Kaydınız yoksa sisteme kayıt olmalısınız.

    Dilekçeyi müdürlüğe teslim ettikten sonra bir süre beklemeniz gerekiyor. Yapılacak olan incelemelerden sonra şayet başvurunuz onaylanırsa destekleme ödemesi almaya hak kazanıyorsunuz. Daha sonra banka hesaplarına destekleme tutarı aktarılıyor. Mazot desteklemeleri ise güncel mazot fiyatının %50' si tutarında oluyor. Verilen desteklemeler ile birlikte çiftçinin aktif bir şekilde tarımsal faaliyetlere devam etmesi sağlanıyor.

    MAZOT VE GÜBRE DESTEKLEMESİ BAŞVURU ŞARTLARI

    Destekleme alabilmek için bazı şartları taşımanız gerekiyor.

    Bu şartlar;

    Çiftçi kayıt sistemine kayıt olunmalıdır.

    Bakanlık tarafından belirlenen tarihte dilekçe ile başvurmak gerekmektedir.

    Gübre desteği başvurusu yapabilmek için en az 1 dekar alana sahip olunması gerekmektedir.

    50 dekardan fazla araziye sahip olanların toprak analizi yaptırmaları gerekmektedir.

    Toprak analizi yaptırmayan çiftçilerimiz sadece mazot desteği alabilecek ve gübre desteklerinden yararlanamayacaktır.

    Bunu bir örnek ile anlatalım. Örneğin 132 dekar araziye sahipsiniz. Bu alan için üç toprak analizi yaptırmanız gerekiyor. Çünkü her 50 dekar için 1 analiz şartı var. Şayet iki adet analiz yaptırır ve kalan 32 dekar için analiz yaptırmazsanız sadece 100 dekar için gübre desteği alırsınız. 32 dekar için sadece mazot desteği alınabilir.

    Destekleme kapsamında mazotun 100 TL'lik mazotun 50 TL' si devlet tarafından karşılanacak.

        MAZOT GÜBRE DESTEĞİ NE KADAR?

        Mazot ve gübre destekleri 2020 yılında zamlanan tutarlarla ekili ürünlere göre değişiklik gösteriyor. Bakanlık tarafından açıklanan son rakamlar şu şekilde:

        Ürün: Zeytin diğer ürünler

        Mazot(TL/da): 15

        Gübre(TL/da) Toplam: 4= 19 TL.

        Ürün: Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale

        Mazot(TL/da): 19

        Gübre(TL/da) Toplam: 8= 27 TL

        Ürün: Çeltik, Pamuk

        Mazot(TL/da): 62

        Gübre(TL/da) Toplam: 4=66 TL

        Ürün: Nohut, Mercimek, Kuru Fasulye

        Mazot(TL/da): 22

        Gübre(TL/da) Toplam: 4=26 TL.

        Ürün: Patates

        Mazot(TL/da): 27

        Gübre(TL/da) Toplam: 4=31 TL.

        Ürün: Yağlık Ayçiçeği, Soya

        Mazot(TL/da): 26

        Gübre(TL/da) Toplam: 4=30 TL.

        Ürün: Kuru Soğan, Yaş Çay, Aspir Fındık, Yem Bitkileri

        Mazot(TL/da): 17

        Gübre(TL/da) Toplam: 4 =21 TL.

        Ürün: Nadas

        Mazot(TL/da): 8

        Gübre(TL/da) Toplam: = 8 TL

        MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

        "5488 Sayılı Tarım Kanunu'nun 19'uncu maddesi ve Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/20) gereğince Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan ve söz konusu Tebliğ hükümlerine uyacak şekilde tarımsal üretimde bulunduğum tarım arazisi için aşağıda (X) işareti ile işaretlemiş olduğum desteklemelerden yararlandırılmam ve bu ödemelerin T.C. Ziraat Bankasında açılan/açılacak hesabıma aktarılması için gereğini arz ederim. Ödemeye ilişkin düzenlenen ve askıya çıkarılan icmallere, askı süresi içerisinde itiraz etmediğim takdirde kesinleşmiş icmal bilgilerinin doğruluğunu kabul etmiş sayılacağıma, ayrıca söz konusu ödemeyi Karar ve Tebliğ esaslarına aykırı olarak haksız yere aldığımın tespit edilmesi halinde, aldığım ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren işleyecek gecikme zammı ile birlikte, gayrikabil-i rucu hiçbir itiraz beyan etmeden, ilk talepte 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesince geri vermeyi kabul ve taahhüt ederim. ……/……./2021 Dilekçenin sağ alt köşesine ise başvuru sahibinin adres, telefon numarası, isim soy isim ve T.C. kimlik numarasının yazılması gerekmektedir."
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        Haberler Ekonomi 2021 Mazot ve gübre desteği hesaplara yattı mı? 2021 mazot gübre desteği kaç TL? İşte ödeme takvimi!