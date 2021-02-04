Bitcoin'le başlayan kripto para çılgınlığında alt para birimleri de sık sık gündeme geliyor. Bunlardan birisi ise Dogecoin oldu. Tesla, SpaceX ve The Boring Company gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk, attığı tweet'lerle sosyal medyanın gündemini belirlemeye devam ediyor. Bu paylaşımlar kripto para borsasında bile önemli bir yükselişe sebep oluyor.
Musk, geçtiğimiz hafta bir tweet atarak Dogecoin'e desteğini dile getirmiş ve ardından yaşanan yükselişle yatırımcıları sevindirmişti. Böylece Dogecoin 1 hafta içinde %40 oranında yükseldi. Ayrıca günlük bazdaki yükseliş oranı ise %75'i aştı.
Elon Musk bugün itibariyle roket fotoğrafıyla birlikte 'Doge' yazısını paylaştı. Hatta daha sonrasında bir Aslan Kral'dan bir sahnenin düzenlenmiş halinin fotoğrafını paylaştı ve altına 'bir şey değil' notunu ekledi.