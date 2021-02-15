Doğum Yardımı Nasıl Alınır?

Yardıma muhtaç ailelere, ikiz üçüz gibi çoklu doğum sonrası 0-24 ay arası çocukların bakımları için çocuk başına 150 TL ödeme yapıyor ve bu ödemeler 2 ayda bir defa yapılıyor. Yardım en fazla 24 ay sürmektedir.

Doğum Parası için Nereye Başvurulur?

Doğan çocuk sayısına göre, doğum parası değişiklik göstermektedir. Doğum parası için talep edilen şartlara uygunluk gösteren vatandaşlar başvurularını, ikamet adreslerine en yakın İl/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına şahsi olarak iletebilirler. Başvuru esnasında vatandaşların yanında, üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı olan kimlik kartlarının bulunması yeterlidir.