EKONOMİ YÖNETİMİ GELİŞMELERİ İZLİYOR
GameStop ve benzer hisselerde yaşanan hızlı yükseliş Biden yönetiminin de gündemine oturdu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), çarşamba günü yaptığı açıklamada, piyasalardaki dalgalanmayı aktif bir şekilde izlediklerini, piyasa katılımcılarının durumunu değerlendirmek ve faaliyetlerini incelemek için regülatörlerle birlikte çalıştıklarını bildirdi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de aynı gün düzenlediği basın toplantısında, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın da aralarında bulunduğu ekonomi yönetiminin durumu takip ettiğini ifade etti. Psaki, GameStop olayına ilişkin, "İyi bir hatırlatma oldu, borsa ekonomimizin sağlığının tek ölçütü değil." değerlendirmesinde bulundu.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ise çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında GameStop olayının sorulması üzerine konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı.
GAMESTOP HİSSELERİNİN ALIMINA KISITLAMA
Hisse senedi alım satımı yapılan platformlardan Robinhood ve Interactive Brokers, perşembe günü GameStop ve diğer şirketlerin hisselerinin satın alınmasına kısıtlama getirdiğini duyurdu.
"Sadece zenginlerin değil, herkesin finansal piyasalara erişimini sağlama" amacıyla kurulan Robinhood'dan yapılan açıklamada, platformun misyonunun "finansı demokratikleştirmek" olduğu anımsatılarak, piyasaları sürekli izledikleri ve gerektiğinde değişiklikler yaptıkları belirtildi.
Platformun açıklamasında, son dalgalanmalar ışığında aralarında GameStop, American Airlines, AMC, BlackBerry, Bed, Bath and Beyond ve Nokia'nın bulunduğu hisselerin işlemlerine sınırlama getirildiği aktarıldı. Bu hisselerin sadece satışına izin verilirken, alımı yasaklandı.
Söz konusu kısıtlamanın ardından GameStop hisseleri yüzde 50'ye yakın değer kaybetti.
KISITLAMALARA TEPKİ GECİKMEDİ
Robinhood gibi borsa işlem platformlarının söz konusu hisselerin işlemlerine yönelik kısıtlamaları tepkiyle karşılanırken, bu durum Robinhood'un eleştirilerin odağına yerleşmesine ve küçük yatırımcıların Webull gibi diğer platformlara yönelmesine neden oldu.
Demokrat Vekil Alexandria Ocasio-Cortez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Robinhood'un GameStop ve benzeri hisselerin işlemlerini engellemesinin "kabul edilemez" olduğunu belirtti.
Cortez, yatırım fonları istediği gibi işlem yaparken, perakende yatırımcıların hisse almalarının engellenmesi kararı konusunda daha fazla bilgilendirme gerektiğini ifade etti ve soruşturma çağrısında bulundu.
Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz da Cortez'e tepkisinde destek verdi.
Bir diğer Demokrat Vekil Ilhan Omar ise Twitter'dan Wall Street'in Büyük Buhran'dan bu yana en kötü durgunluğun yaşandığı dönemin ardından milyarlarca dolar kazandığını belirterek, "Ve bu an sıradan insanların onları kendi hileli oyunlarında yendikleri an." ifadesini kullandı.
Demokrat Senatör Elizabeth Warren da "GameStop yükselişi, borsa bir kumar gibi oynandığında ve SEC piyasa manipülasyonunu durduramadığında ya da durdurmadığında neler olabileceğini gösteriyor. Sağlıklı bir borsa istiyorsak, işlerini yapacak bir polise ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.