





AMERİKAN BORSASINDA "GAMESTOP DALGASI BÜYÜYEBİLİR" KORKUSU

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen bir grup küçük yatırımcının ABD'li video oyun satıcısı GameStop hisseleri üzerinden profesyonel yatırımcılara karşı başlattığı meydan okuma, piyasalarda yeni bir tedirginliğe neden oldu. Wall Street'in bazı büyük yatırım şirketlerinin değerinin daha da düşeceğini tahmin ettiği GameStop hisseleri, küçük yatırımcıların yüklü alımlarıyla son 2 haftada yüzde 1.700 değer kazandı. Ülkedeki yetkili kuruluşlar piyasalardaki olağan dışı hareketliliği yakından takip ettiklerini belirtirken, analistler, küçük ve büyük yatırımcılar arasındaki çatışmanın başka hisse senetleri için de risk oluşturabileceği uyarısında bulundu.

ABD borsasında küçük ve büyük yatırımcılar arasında GameStop hisseleri üzerinden başlayan çekişme piyasaları tedirgin ederken, analistler, bu durumun başka hisse senetlerinde de görülebileceğini ve bazı yatırım kuruluşları için risk oluşturabileceğini belirtiyor.

Sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen bir grup küçük yatırımcının bazı şirketlerin hisseleri üzerinden profesyonel yatırımcılara karşı başlattığı meydan okuma bir anda piyasaların gündemine yerleşti.