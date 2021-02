Marketlerde flaş düzenleme! Artık o sebze ve meyveler açıkta satılamayacak!

HER ÜRÜNDE GRAMAJI AZALTMIŞLAR

Örneğin genellikle 5 litre bildiğimiz ayçiçek yağı 4 litreye, 1000 gram bildiğimiz peynir 900 grama indi. 1000 ve 500 gram olarak bildiğimiz çay paketleri 900 ve 400 gram olarak değişti. Ardından çikolatadan çereze, peynirden et ve et ürünlerine kadar birçok üründe gramaj azaltarak gizli zam yapan fırsatçı sayısı arttı.

114 BİN TL'YE KADAR PARA CEZASI UYGULANACAK

Vatandaşı rahatsız eden bu uygulamaya karşı Ticaret Bakanlığı "kilogram fiyatı" yazılmasını zorunlu hale getirse de fırsatçıları durduramadı. Son olarak "gram gram hile" davranışında bulunanlara Bakanlık tarafından ceza uygulandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıkladığı karara göre, gıdada gramajı azaltma yoluyla gizli zam uygulaması yaparak tüketiciyi mağdur edenlere 114 bin 326 liraya varan idare para cezası verilmesi uygulaması başlatıldı. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi ve gramaj azaltarak zam yapanlara ceza gündeme geldi.

Pekcan "Ürünlerin birim fiyatı aynı bırakılarak gramaj azaltılıyor. Tüketicinin doğru bilgilenmesi, esnafın zarar görmemesi için böyle bir uygulamayı başlattık. Yanıltıcı ambalajlar her halükarda aldatıcı ticari uygulama sayılacak ve bunlara 114 bin 326 liraya varan idari para cezası uygulanacak" dedi.