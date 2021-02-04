SON DAKİKA: Tarlada 2 markette 9 lira! Gıdadaki fahiş fiyat hilesine karşı önemli adım



GİZLİ ZAMLARA KARŞI DÜN ÖNEMLİ BİR ADIM ATILDI

Gıdada fahiş fiyatlara dur demek için ardı ardına denetimler yapılırken tereyağından kaşara birçok üründeki "gizli zamlar" da takibe alındı. Örneğin, 700 gramlık kaşar peyniri 35-36 lira seviyelerinde satılırken şimdi ise 600 gramlık aynı ürün 44-45 lira bandında satılıyor. Ticaret Bakanlığı'nın Alo 175 hattına gramaj oyunlarına ilişkin çok sayıda şikayet geldi. Yapılan incelemelerde, birçok paketli üründe daha ucuz algısı oluşturmak için gramaj oyunlarına başvurulduğu tespit edildi.



Tespitlere göre, normalde 500 gram, 1 kilogram veya 5 kilogram olarak satılan ürünler, küsuratlı gramajlarda satıldığında tüketicinin kafası karışıyor, farklı markalardaki aynı ürünü kıyas yapma imkânı kalmıyor. Gizli zamlara karşı dün önemli bir adım atıldı. Gramaj hilesi "aldatıcı ticari uygulama" kapsamına alındı. Karar özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarının önüne geçecek.