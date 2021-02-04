SON DAKİKA: Tarlada 2 markette 9 lira! Gıdadaki fahiş fiyat hilesine karşı önemli adım

Turunçgiller, bu sezon pahalılıkta birbirleriyle yarışıyor. Vatandaş, portakal ve mandalinayı mevsiminde pahalı tüketiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun dün açıkladığı enflasyon verilerine göre, Ocak ayının zam şampiyonu mandalina oldu. Mandalinada yüzde 26.77'lik artış yaşandı.
Kış mevsiminin bu gözde meyvesi, marketlerde 8 lirayı gördü. Kış mevsiminin bir başka rekortmeni de portakal oldu. Bu üründe üretici-market farkı yüzde 350'yi buldu.
Üreticiden tüketiciye kadar 7 kere el değiştiren ürün, 5 ayrı yerde zam görüp her seferinde komisyon ve kârlarla yeniden fiyatlandı. Tarladan 2 liradan çıkan portakal, 9 liraya markete ulaştı.
DÜŞÜK GRAMAJA AĞIR CEZA
Başta gıda olmak üzere temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinde gramaj oyununa karşı önemli bir adım atıldı. Ticaret Bakanlığı, gramaj hilesi olarak bilinen yanıltıcı ambalaj uygulamalarını, 'aldatıcı ticari uygulama' kapsamına aldı. Gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek.