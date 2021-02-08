Skandal ünlü bir market zincirinde patlak verdi! Marketlerin yeni oyunu: Reyon tarifesi!

Bu kapsamda sadece bir haftada 1674 işletme bazında 22 bin 535 ürün Bakanlıkça denetlendi.
Denetleme sonucu elde edilen tespitler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911 liradan 100 bin 910 liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu belirlenenlere ise 54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya varan idari para cezası yaptırımı uygulanacak.
495 FİRMAYA TOPLAM 15,5 MİLYON LİRA CEZA
Öte yandan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.