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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 13:35
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    • 08.02.2021 13:49
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    Skandal ünlü bir market zincirinde patlak verdi! Marketlerin yeni oyunu: Reyon tarifesi!

    dönemini fırsata çeviren marketler fahiş fiyatlarla adeta vatandaşın cebine göz dikti. Döviz kurunu bahane eden marketler, temel gıdalara her gün yeni bir zam yapıyor. fahiş fiyatla savaşırken marketlerin yeni bir oyunu daha ortaya çıktı: Reyon tarifesi. Ünlü bir zincir marketinde patlak veren skandalda orta kısımda satılan peynir ile reyonda satılan peynir arasındaki fiyat farkı şoke etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber

    Marketlerdeki fiyat oyunu hala devam ediyor. Koronavirüs dönemini fırsata çeviren marketlerin fiyat oyunları ile halkı kandırmaya çalıştığını kanıtlayan bir skandal daha gözler önüne serildi.

    Ünlü market zincirlerinden birinde kampanya ürünü olarak orta kısma konulan peynirin kilosu 69 TL iken, reyonda aynı peynirin etiketine kilogram fiyatının 99.83 TL yazıldığı görüldü.

    Market çalışanlarına reyonda neden daha pahalı olduğu sorulunca ise "Hiç bilmiyorum" cevabı veriliyor.

        FAHİŞ FİYATA GEÇİŞ YOK
        Ticaret Bakanlığı 81 ilde market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde fahiş fiyat artışlarına yönelik denetimler gerçekleştirirken 1674 işletme bazında, 22 bin 535 ürün incelendi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, başta gıda ve temel ihtiyaç maddeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakından takip ediliyor.

        Ticaret Bakanlığına iletilen vatandaş başvuruları ve resen yapılan çalışmalar neticesinde serbest piyasa ekonomisine zarar vermeden gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinde arz-talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışlarının tespiti amacıyla 81 ilde bulunan market, pazar yeri, çarşı ve toptancı hallerinde Bakanlık il müdürlükleri ve Teftiş Başkanlığının katılımıyla denetimler gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda sadece bir haftada 1674 işletme bazında 22 bin 535 ürün Bakanlıkça denetlendi.

        Denetleme sonucu elde edilen tespitler Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecek ve firmaların savunmalarının alınmasının ardından haksız fiyat artışında bulunduğu tespit edilenler hakkında 10 bin 911 liradan 100 bin 910 liraya, stokçuluk faaliyetinde bulunduğu belirlenenlere ise 54 bin 555 liradan 545 bin 550 liraya varan idari para cezası yaptırımı uygulanacak.

        495 FİRMAYA TOPLAM 15,5 MİLYON LİRA CEZA
        Öte yandan, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile Tarım ve Orman bakanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) temsilcileriyle üretici ve tüketici örgütleri, perakende sektörü temsilcilerinden oluşan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun gerçekleştirdiği toplantıda, 120 firmaya 3 milyon 595 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

        Kurul tarafından bugüne kadar 3 bin 386 dosya karara bağlanarak, gıda ve temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen 495 firmaya toplam 15 milyon 480 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

        Yapılan denetimler sonucu en çok sebze meyve ile ayçiçeği yağı, tavuk, yumurta ve un gibi temel gıda ürünlerinde fahiş fiyat artışı yapıldığı tespit edildi.

            GRAMAJ OYUNU YAPAN YANDI!
            Ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

            Buna göre, 'Aldatıcı Ticari Uygulamalar' başlıklı bölüme, "Tüketicilere sunulan bir malda birim fiyatını farklılaştıracak şekilde adet, uzunluk, ağırlık, alan, hacim ölçüleri ve benzeri unsurlarından birinde değişiklik yapılmasına rağmen, değişiklik yapılmadığı izlenimi uyandıran yanıltıcı ambalajlama uygulamaları" bendi eklendi.

            Böylece, gramaj hilesi yapanlara 11 bin ile 114 bin TL arasında ceza verilebilecek.

            BAKAN PEKCAN: GİZLİ ZAM UYGULAMALARINA CEZA VERİLECEK
            Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Gıdada gramajı azaltma yoluyla tüketicilerimizi mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek." dedi.

            Bakan Pekcan, "Çıkardığımız yönetmelikle hem tüketicilerimiz hem de haksız rekabete maruz kalan dürüst esnaf ve tacirlerimiz korunmuş olacak." ifadelerini kullandı.

            Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarının önüne geçecek düzenlemeyi hayata geçirdiklerini bildirdi. Son zamanlarda vatandaşlardan başta gıda olmak üzere temel tüketim, kozmetik ve temizlik ürünlerinin gramaj, adet ve benzeri hususlarında azaltma yapılarak gizli zam uygulandığına yönelik şikayetler aldıklarını aktaran Pekcan, buna yönelik Bakanlık olarak inceleme başlattıklarını belirtti.

                Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin gramajların azaltılmasına rağmen ürünlerin değişiklikten önceki ambalajında herhangi bir farklılaştırma yapılmadan, satış fiyatı aynı tutularak ancak birim fiyatları artırılarak satılmaya devam edildiğini tespit ettiklerini ifade eden Pekcan, tüketicilerin benzer ambalajla satışa sunulan ürünlerdeki gramaj azaltılmasını fark edemediğini, böylelikle ürünlerin fiyatlarında zımni artış yapıldığını kaydetti.
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                Haberler Ekonomi Skandal ünlü bir market zincirinde patlak verdi! Marketlerin yeni oyunu: Reyon tarifesi!