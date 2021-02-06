Son dakika: Büyük marketlerin hileleri gözler önünde: Marketlere düzenleme geliyor... Bir mahallede bir zincir olacak

Son dakika haberi... Gıda fiyatlarında fahiş artışlarla vatandaşı canından bezdiren, küçük esnafı ve üreticiyi öldürücü uygulamalarla zora sokan büyük marketlere 'dur' diyecek sistem için harekete geçildi.
Rekabet Kurumu, perakende sektörüne yönelik 138 sayfalık sektör raporu hazırladı. Raporda, hem üretici hem de vatandaşı koruyacak öneriler yer alıyor. Bunlarla ilgili Ticaret ve Tarım Bakanlıkları yasal düzenleme yapacak.
VADELERİN SÜRESİ DÜŞÜRÜLECEK
Büyük marketler, vatandaştan parayı peşin alıyor ama üreticiye vade uyguluyor. 60 günü bulan bu vadeler tedarikçileri zor duruma sokuyor. Düzenlemeyle, vade süreleri kısalacak. Bozulabilir tarımsal ve gıda ürünlerinde 30 günü, diğer tarımsal gıdalarda ise 60 günü geçemeyecek. Market zincirleri, bozulabilir gıdalarda yaptıkları iptallerle bütün riski üreticilerin sırtına yüklüyor.