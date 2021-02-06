Son dakika: Büyük marketlerin hileleri gözler önünde: Marketlere düzenleme geliyor... Bir mahallede bir zincir olacak

DENETİMLER SIKILAŞTIRILDI

Fiyat denetimleri sıkılaştırılırken, gıda fiyatlarını etkileyen, yem, lojistik, aracılık ücretleri gibi maliyetler de yakından takip ediliyor. Ticaret Bakanlığı'nca son 20 günde yapılan denetimlerde 4 bin 300 firmada 50 bine yakın ürün denetlendi. 4 bin 300 firmanın 250'unda bin 150 üründe fahiş fiyat tespit edildi. Denetimlerde yüzde 2.3 civarında üründe fahiş fiyat belirlenirken, fahiş fiyat arıtışına giden firmalardan savunmaları alındı. Gıdada zamların önüne geçmek için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği'nde de değişikliğe gidildi. Düzenlemeyle Kurul'un üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerine savunmasını almadan idari para cezası vermesinin önü açıldı, Kurul'un görev tanımı değişti. Yönetmeliğin eski halinde görev, "denetim ve incelemelere ilişkin üretici, tedarikçi ve perakende işletmenin savunmasını almak" şeklinde tanımlanıyordu. Yeni halinde ise 'gerekli hallerde' savunma alınacağı hükme bağlandı.