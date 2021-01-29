Elon Musk Bitcoin Dogecoin paylaşımı yaptı! Elon Musk kimdir, serveti ne kadar?

Elon Musk kimdir? Elon Musk serveti ne kadar? Elon Musk Bitcoin paylaşımı sonrası Bitcoin fiyatları adeta uçuşa geçti. Elon Musk, bu kez Bitcoin'i desteklediğini duyurdu. Paylaşımlarıyla piyasaları da hareketlendirebilen Musk, son yıllarda sıkça tartışılan 'bitcoin' ile ilgili sürpriz bir hamle yaptı. Peki Elon Musk kimdir?
ELON MUSK BITCOIN FİYATLARINI UÇURDU!
Bitcoin'i Twitter'da profiline sabitleyen Musk, yaptığı son paylaşımda da 'Geçmişe bakınca kaçınılmazdı' mesajını verdi. irkaç gün önce başlayan ve etkisi hala devam eden WallStreetBets olaylarında net bir şekilde bireysel yatırımcının tarafını tutan Musk, Dogecoin'in fiyatındaki yükselişte de etkili olmuştu.
Musk, ilk kez bunu yapmıyor. Daha önce de Musk, profiline "Dogecoin" veya "Dogecoin CEO'su" ifadelerini sabitlemiş ve dikkatleri üzerine çekmişti.
ELON MUSK KİMDİR?
Elon Musk, 28 Haziran 1971'de doğdu. Doğduğu ülke Güney Afrika dışında, Kanada ve Birleşik Devletler vatandaşıdır. Günümüzde Musk hâlen 20 yaşında göç ettiği Birleşik Devletler'de yaşamaktadır.
Musk aynı zamanda SpaceX'in kurucusu, CEO'su ve mühendislik ile tasarım ofisleri şefi; erken yatırımcı, Tesla, Inc.'in CEO'su ve ürün mimarı; The Boring Company'nin kurucusu; Neuralink'in kurucu ortağı; OpenAI'nin kurucu ortağı ve ilk eş-başkanıdır.
2018 Kraliyet Topluluğu Üyesi (FRS) seçildi. Forbes'un Aralık 2016'da yayımladığı "Dünya'nın En Güçlü İnsanları" listesinde 25. sırada, 2019'da, yine Forbes'un yayımladığı "Dünya'nın En Yenilikçi İnsanları" listesinde ise ilk sırada yer aldı.
Renkli kişiliği, film yapımcısı Jon Favreau'nin de dikkatini çekti ve 2010'da yayımlanan Iron Man 2 filminde kısa bir süre rol alma fırsatı doğdu. Buna ek olarak Jon favreau'nun Elon Musk ile Robert Downey Jr.'ı bir araya getirip zaman geçirdiklerini de bir röportajında koordine etmiştir. Ocak 2021'in ilk haftası Musk, Jeff Bezos'u geçerek yaşayan en zengin kişi oldu.