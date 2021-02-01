Gümüş fiyatları Reddit'teki örgütlenmenin etkisiyle yükselişe geçti. Geçtiğimiz hafta Gamestop ve Dogecoin'e yönelen Reddit'teki bir grup bugün de gümüş fiyatlarını speküle etmeye başladı.
Geçtiğimiz Perşembe günü güçlenme hareketine başlayan gümüş dolar bazında onsu 30.07 dolara kadar yükseldi. Türk Lirası bazında baktığımızda ise gümüşün gramı 6.90 liraya denk geliyor.
Hürriyet'te yer alan habere göre, Son üç işlem gününde onsu 24.86 dolardan 30.07 dolara yükselen gümüş yatırımcısına yüzde 21 civarında kazandırmış oldu.