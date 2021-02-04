Hemen başvurun! VGM'den her ay düzenli 1037 TL yardım parası müjdesi! Milyonlar sıraya girdi...

Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek sağlayan çok sayıda kamu kurumu geliyor. Bu kamu kurumları belirledikleri özel koşullar ile vatandaşlara sağlıktan gıdaya, nakit destekten fatura desteğine kadar çok sayıda alanda yardım ediyor. Vatandaşlara nakit para desteği kapsamında yardım sağlayan kurumlardan bir tanesi de Vakıflar Genel Müdürlüğü sağlanan destek ise muhtaç aylığı. Başvuru işlemleri başvuru dilekçesinin doldurulması ve VGM'ye iletilmesi ile tamamlanacak. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
MUHTAÇ AYLIĞI KİMLERE VERİLECEK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada başvuruya ilişkin bilgiler, başvuru şartları "Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır." ifadeleri ile şu şekilde duyuruldu:
- Sosyal güvencesi olmaması,
- Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
- Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
- Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi
MUHTAÇ AYLIĞINI KİMLER ALAMAZ?
Muhtaç aylığı alamayacak kişiler şöyle sıralanır;
-Aylık düzenli geliri bulunanlar,
-Herhangi bir sosyal güvencesi bulunanlar,
-Mahkeme kararı ile kendisine vasi atanan kişiler,
-Ölüm maaşı, dul maaşı, yetim maaşı gibi maaş alan kişiler muhtaçlık aylığı alamazlar.