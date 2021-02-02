



Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi, son 24 saatte 1.0 trilyon 2.0 milyar dolardan, 1.0 trilyon 14.2 milyar dolara yükseldi.

Toplam 8,365 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,026 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 62.2'sini Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 145 milyar dolardan, yaklaşık 13 milyar dolar artışla 158 milyar dolara yükseldi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Elon Musk, Clubhouse'da Bitcoin hakkında konuştu" başlıklı analizinde, şöyle dedi: