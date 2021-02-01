Ve netleşti! Haberi duyan banka hesaplarını kontrol etti! Bu haber herkesi ilgilendiriyor!

Türkiye'de 2021 senesi ile birlikte minimum fiyat, emekli ve memur ücretlerine zamlar yapıldı. Senenin ilk yarısı için memur ücret katsayısı ise 0,165786 olarak tanımlandı. Memur ücret katsayısına bağlı olan sosyal takviyeler de buna bağlı olarak zamlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlara verilen sosyal takviyeler yüzde 7,36 oranını fazlalaştırdı. Yeni sosyal yardım miktarları kaç TL oldu? 2020 Temmuz-Aralık döneminde 1.544 TL olarak verilen evde bakım maaşı 2021 zammı ile beraber 2021 Ocak-Haziran dönemi için 1.657 TL oldu. Engelli vatandaşlara verilen sosyal yardım olan engelli aylığına da zam yapıldı.
Devlet destekleri!
Kreş Yardımı Ödemesi
Eğitim Desteği
Emekli Olamayanlara Toplu Prim Ödemesi
Yol Yardımı Ödemesi