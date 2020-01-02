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  • 02.01.2020 10:13
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 10:21

Annelere 2020 yılı doğum (rapor) ve zammı ne kadar oldu?

Yeni yılın gelmesiyle birlikte annelere müjdeli haberler geldi. Bu bağlamda 2020 yılı için annelere doğum (rapor) ve zammı yapıldı. Bu para, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. 2019’da en düşük 6.367 lira olan bu ödeme 1 Ocak itibarıyla 7.324 liraya yükselecek. Brüt maaşı 6.000 lira olan bir anne ise 14 bin 933 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez ‘turkiye.gov.tr’den kontrol edin. Yeni doğum yapan kadınlar için sağlanan doğum rapor parası için annelerin başvuruda bulunmuş olmaları gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na bağlı olarak çalışan annelere verilmektedir.

Annelere özel 2020 zamları

Yeni yılla birlikte yeni annelerin devletten alacağı paralar da artacak. Asgari ücrete ve memur maaşlarına bağlı artan bu ödemelerle ilgili merak edilen detayları sizler için araştırdık. Devlet tarafından annelere doğum yardımı, süt ve emzirme parası olarak yardımlar yapılıyor. 2020 yılında bu yardımdan faydalanacak annelere zamlı tutar verilecek. Peki 2020'de doğum parası ne kadar verilecek? 15 Mayıs 2015'ten sonra doğum yapan tüm annelere çocuk parası veriliyor. Buna göre; ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400 ve üçüncü çocuk için 600 lira ödeniyor.

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