Çeyiz hesabı ile evlilik desteği alabilirsiniz! İşte başvuru şartları

Ödeme Detayları ve Destek Miktarı

Devlet tarafından sağlanan destek miktarı ödeme süresine göre değişiyor. En az birikim yapma süresi 3 yıl en fazla 5 yıl. Birikim süresine göre oluşan destek tablosu şu şekilde;

Çeyiz Hesabında 36 aydan 47 aya kadar birikim yapanlar, yapılan birikim tutarının yüzde 20'si destek alırlar. Bu süre için en fazla destek miktarı 6 bin 500 TL: Eğer süre 47 ay ile 59 ay arasında olursa destek tutarı yüzde 22'ye çıkar ve en fazla ödeme tutarı 7 bin 500 TL olur. Çeyiz hesabında 60 ay veya daha fazla birikim yaparsanız destek miktarı 9 bin TL'ye ulaşır.