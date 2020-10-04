Çeyiz hesabı ile evlilik desteği alabilirsiniz! İşte başvuru şartları

Geri ödeme olmadan 9 bin TL destek ödemesi için başvurular araştırılıyor. Bu bağlamda çalışma hayatında yer alan kadınların anne olma sürecinde yaşayabilecekleri sorunlar ve bu sorunlardan dolayı mağdur olmamaları adına destek ödemeleri yapılır. Devlet tarafından sağlanan bu destek ödemeleri ve çalışan kadınların doğum sürecinde elde ettikleri haklar maddeler halinde sizlerle.
ANNE YARDIMLARI ÖDEME TABLOSU
Annelere yapılan ödemelere dair tablodaki rakamlara ayrıca haberimizin içinde bahsettiğimiz 300 TL doğum parası da eklenmiştir.
ÇEYİZ HESABI İLE EVLİLİK DESTEĞİ ALABİLİRSİNİZ
Devletten evlenmeden önce destek almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşulların başında anlaşmalı bankaların birinden Çeyiz Hesabı açılması. Bankalardan çeyiz hesabı açan gençlere bu hesapta para biriktirmeleri durumunda geri ödemesiz yardım sağlanıyor. Hesapta ne kadar uzun süre ne kadar çok para birikimi yapılırsa destek miktarı o kadar artıyor.
Ödeme Detayları ve Destek Miktarı
Devlet tarafından sağlanan destek miktarı ödeme süresine göre değişiyor. En az birikim yapma süresi 3 yıl en fazla 5 yıl. Birikim süresine göre oluşan destek tablosu şu şekilde;
Çeyiz Hesabında 36 aydan 47 aya kadar birikim yapanlar, yapılan birikim tutarının yüzde 20'si destek alırlar. Bu süre için en fazla destek miktarı 6 bin 500 TL: Eğer süre 47 ay ile 59 ay arasında olursa destek tutarı yüzde 22'ye çıkar ve en fazla ödeme tutarı 7 bin 500 TL olur. Çeyiz hesabında 60 ay veya daha fazla birikim yaparsanız destek miktarı 9 bin TL'ye ulaşır.
Başvuru Şartları
Devletin, Çeyiz Hesabı ile sağladığı yardım parasını almak için başvuru yapacak kişinin 18 yaşından büyük 27 yaşından küçük olması şartı bulunuyor. Bunun yanında hesabın en geç 24 yaşında açılmış olması şartı var.
Maaşa göre değişiyor
Doğum (rapor) parası, maaşa göre değişiyor ve 112 gün üzerinden hesaplanıyor. En düşük tutar 1 Ocak itibarıyla 7 bin 325 liraya yükseldi. Brüt maaşı 7 bin lira olan bir anne ise 17 bin 422 lira alacak. Para annenin adına açılan Ziraat Bankası hesabına yatıyor. Paranın yatıp yatmadığını doğum izniniz biter bitmez 'turkiye.gov.tr'den kontrol edin