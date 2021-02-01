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    • 01.02.2021 08:53
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    'da Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek

    Son dakika haberi... 'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ile kum-çakıl işletme ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı. İhale, 23 Şubat saat 14.00'te cümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

    Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek

    'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ile kum-çakıl işletme ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.

    Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığının konuya ilişkin ilanı 'de yayımlandı.

    Buna göre, Bolu'nun ve ilçelerinde 2 jeotermal kaynak su arama sahası, Yeniçağa ilçesinde doğal mineralli su arama sahası, ilçesinde jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama sahası ve Merkez ilçesinde bir adet kum-çakıl işletme sahası ihale edilecek.

    İhale, 23 Şubat saat 14.00'te cümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

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    Haberler Ekonomi Bolu'da Jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama sahaları ihale edilecek