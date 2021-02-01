Bolu'da jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ile kum-çakıl işletme ruhsat sahaları ihaleye çıkarıldı.

Bolu İl Özel İdaresi İl Encümen Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bolu'nun Merkez ve Yeniçağa ilçelerinde 2 jeotermal kaynak su arama sahası, Yeniçağa ilçesinde doğal mineralli su arama sahası, Dörtdivan ilçesinde jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama sahası ve Merkez ilçesinde bir adet kum-çakıl işletme sahası ihale edilecek.

İhale, 23 Şubat saat 14.00'te Bolu İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.