Türkiye'de emekli olmak isteyen çalışanların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından aranılan belirli kriterleri taşımaları gerekmektedir.
Sosyal Güvenli Kurumu SGK vatandaşlara çok sayıda alanda önemli haklar sağlıyor. SGK tarafından sağlanan bu hakların bazıları ise vatandaşlar tarafından bilinmediğindan alınmıyor ve uygulanmıyor.
SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NA YATIRILAN PARALAR NASIL İADE ALINIR, PRİM PARASI GERİ ALINABİLİR Mİ? KİMLER SKG'DAN TOPLU PARA PRİM İADESİ ALABİLİR?
Konu hakkında bugün köşeseni bir okuru tarafından gönderilen soruyu yanıtlayan Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç kimlerin SGK'dan toplu para iadesi için ödeme alabileceğini açıkladı.
Kimler SGK'dan toplu para iadesi alabilir sorusu üzerine vermiş olduğu yanıtta"Bunlardan birincisi, yaşı doldurduğu halde emekli olmak için yeterli prim günü bulunmayanlara yapılan toplu ödemedir. İkincisi ise aynı anda birden fazla işverenden ücret alanlar için asgari ücretin 7.5 katından fazla aylık kazanç üzerinden ödenen primlerin iadesidir" diyerek aranılan şartları saydı.
SGK TOPLU PARA / PRİM İADESİ 2020
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından yapılan toplu para iadesi emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT mağdurları için değil tam tersine yaşını doldurmuş olmasına rağmen emekli olmak için aranılan prim günü sayısını dolduramayan kişilere yönelik olarak yapılan bir işlemdir.
Örneğin 56 yaşında emekli olmaya hak kazanan bir kişi bu yaşını doldurmasına rağmen emeklilik için gereken 3 bin 600 prim gününü doldurmadıysa bu durumda o tarihe kadar ödemiş olduğu primlerin ücretini SGK'dan talep edebilmektedir.
SGK TOPLU PARA İADESİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?
Sizde bu grup içerisinde yer alıyorsanız bu duruma yaşadığınız il ve ilçede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezleri üzerinden kimlik belgeniz ile başvuruda bulunabilir burada size verilecek olan matbu dilekçe örneğini doldurarak prim iadesi talep edebilirsiniz.
TOPLU PARA İADESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Tüm bu başvuru koşullarını sağlayan vatandaşlar başvurularını SGK il veya ilçe müdürlüklerine yapabilirler. Başvuru işlemleri yazılı dilekçe ile şahsen yapılacak. Ayrıca vefat eden bir sigortalının eşi veya çocukları da prim iadesi için başvuru yapabilirler.