Otomatik olarak işleme alacak! Karantina ödemesi geliyor... Vatandaşlara ekonomik destek müjdesi!

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun verdiği iş göremezlik ödeneği araştırılmaya başlandı. Koronavirüsten dolayı iş göremezlik raporu alan kişilere verilecek olan iş göremezlik ödeneği gündem oldu. SGK, çalışanların raporlu oldukları sürenin işveren tarafından maaştan kesilmesi nedeniyle oluşan mağduriyetleri azaltmak için iş göremezlik parası ödemektedir. Türkiye'de binlerce kişiye bulaşan corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlemler devam ediyor. Bu nedenle coronavirüs tedavisi gören veya filyasyon ekipleri tarafından yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanların sağlık kuruluşlarına başvurmadan iş göremezlik ödeneğinden faydalanacağını açıklandı.
Hastanedeki yük azalacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamada yeni uygulama ile hastanelerdeki bulaş riski oranının azaltılması planlandığı ifade edildi. Ayrıca, karantinada olduğu için çalışamayan vatandaşlara da ekonomik destek sağlanmış olacak.
Karantinada kalınan süre için ödenecek
İşgörmezlik ödeneğine ilişkin bilgilendirmede bulunan Bakan Selçuk, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALMA ŞARTLARI NELERDİR?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda şartlar açıkça şu şekilde anlatılmıştır;
a) İş kazası, meslek hastalığı, hastalık veya analık hallerinden biri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğranılması gereklidir.
b) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetki verilmiş hekim ve sağlık kurullarından sağlık raporu alınması gerekmektedir.
c) Köy veya mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlara geçici iş göremezlik ödeneği ödenebilmesi için prim borçlarının olmaması ve yatarak tedavi görmeleri nedeniyle geçici iş göremezliğe uğramaları gerekmektedir. Ancak bu kişilere doğum öncesi ve sonrası süreler için yapılacak ödemeler sırasında yatarak tedavi görme şartı aranmamaktadır.
d) Hizmet akdiyle çalıştırılan sigortalılar yani 5510 sayılı Kanun'un 4. maddesi birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre haklarında bazı sigorta kolları uygulanabilen sigortalıların hastalık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneği alabilmeleri için iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir.
e) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı bulunanlar ile Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen muhtarlar ve aynı bentte yer alan ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar, gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar ve tarımsal faaliyette bulunanların analık nedeniyle geçici iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilmeleri için doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması gerekmektedir."
RAPOR PARASI NE KADAR? İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIR?
İş göremezlik ödeneği hesaplama işleminde 3 aylık brüt geliriniz ve son 3 aylık prim gününüz ayrı ayrı toplanır. Daha sonra 3 aylık brüt gelir, son 3 aylık prim gününe bölünür.
Çıkan sonuçla raporlu olunan gün sayısı çarpılır. Burada raporun ilk 2 günün çıkarıldığını unutmayın. 2 gün aldığınız rapor nedeniyle iş vereniniz zaten kesinti yapamayacaktır.
İŞ GÖRMEZLİK ÖDENEĞİNDE İSTİSNA: İŞ KAZALARI
İş kazaları, geçici iş göremezlik ödeneğinde istisnaya tabiidir. İş kazası raporlarında geriye doğru 90 günün olup olmadığına bakılmaz. Sosyal Güvenlik Kurumu rapor alınan her günü öder.
Ayrıca iş kazası geçirmiş bir kişinin sağlık aktivasyonunun yapılması için 30 gün prim yatırma şartı aranmaz.
e- DEVLET ÜZERİNDEN İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ SORGULAMA
Sosyal Güvenlik Kurumu işbirliği ile e-Devlet Kapısı üzerinden sağlanan hizmet sayesinde, alacağınız rapor parası ve ilgili güncel bilgilere internet üzerinden ulaşabilirsiniz.
e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra "4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme" sekmesine tıklayarak sisteme kayıtlı işgöremezlik ödeme bilginizi görüntüleyebilirsiniz.
İş göremezlik ödeneğinizi (rapor paranızın miktarı) sorgulamak için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.
https://www.turkiye.gov.tr/4ab-isgoremezlik-odemesi-gorme
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?
Yapılan açıklamanın ardından iş göremezlik ödeneği nedir merak edilmeye başlandı. Sigortalı çalışan vatandaşların kaza geçirmesi, hastalanması ya da bunlar dışında meslek hastalığına yakalanmasından sonra Sosyal Güvenlik Kurumu'nun, vatandaşın mağdur olmasının önüne geçmek amacıyla verilen ödemeye iş görmezlik ödemesi denir. Koronavirüs döneminden önce vatandaşın bu rahatsızlığını rapor alarak SGK'ya kanıtlaması gerekiyordu. Bu durumda çalışan kişi raporlu olduğu dönemler için çalıştığı kurumdan ödeme almıyor ve ödemesini SGK üzerinden alıyordu.