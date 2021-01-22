İŞKUR üzerinden Özel sektörde çalıştırılmak üzere Türkiye genelinde yüzlerce paketleme işçisi alımı yapılacaktır. Binlerce işsiz vatandaş tarafından İŞKUR 3.750 TL maaşla telefon kabı paketleme personel alımı başvuruları nasıl yapılır sorusu araştırılmaya devam ediyor.

Türkiye'nin hemen hemen birçok ilinden başvurular açıklanmıştır. Buna göre adayların sağlaması gereken başvuru şartları da ilanı veren firmaya göre değişiklik göstermektedir. Fakat genel olarak ifade edilecek olunursa adayların ilanlara başvurmaları için en az ilköğretim mezunu olma, ilgili yaş aralığında olma, takım çalışmasına uyum sağlayacak, gelişime açık, dikkatli, askerliğini yapmış ya da tecilli, ilgili il ve ilçede ikamet ediyor olma, ilana göre değişmekle birlikte vardiyalı olarak çalışabilme şartları gibi birçok farklı şartı sağlamaları istenebilmektedir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...