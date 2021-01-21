DOĞUM YARDIMI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Doğum yardımı alıp alamayacağınızı sorgulama işlemlerini için e-devlet üzerinden yapabilirsiniz. e-Devlet'e girişinizi yaptıktan sonra arama kısmına "Doğum Parası" yazarak arama yapmalısınız. Daha sonra arama sonuçlarında çıkan "Doğum parası sorgulama" seçeneğine tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Doğum parası sorgulamanın bir diğer yöntemi de ilgili Bakanlıkların '183' ve '144' numaralı çağrı merkezlerini aramaktır. Bu hatlardan doğum parası sorgulamanızı yapabilir ve gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Doğum yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahipleri tarafından PTT şubelerinden temin edilmektedir.