Binlerce TL veriliyor! Kendi işini kuracak olan bayanlar ve erkekler için değişik kamu müesseseler muhtelif yardımlar sağlıyorlar. Bu devlet yardımlarının neler olduğunu, yardımların nasıl alınabildiğini, hangi müesseseden kaç TL hibe takviye alınabileceğini tek tek aktarıyoruz. İşte devletin istihdama katkısı olması emeliyle şahıslara özel sağladığı devlet yardımları. Kendi işini kurmak isteyenler için çok sayıda devlet kurum ayrı ayrı destekler sunuyor. 2021 yılında farklı şekillerde destek alabileceğiniz devlet kurumları arasında, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumu, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı bulunuyor.