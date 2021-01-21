Kimsenin haberi yok! Talep edin paranızı alın! İşte 2021 yılının bilinmeyen, unutulan alınmayan devlet yardım paraları

Hastalık ve yolluk parası

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hastalığı olan kişilerin tedavi görebilmesi için yeterli maddi kaynağın bulunamaması halinde ödeme yapıyor. Bu ödemeler şu şekilde oluyor; Örneğin, Bolu'da yaşıyorsunuz. Bolu Devlet Hastanesi'nde olmayan bir tedavi için sizi Ankara'ya sevk ettiler. İşte Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ankara'ya gidebilmeniz ve tedavinizi olabilmeniz için ödeme yapıyor.

Bu nedenle eğer devlet hastanesinde tedavi görürken bir ilden başka bir ilde bulunan devlet hastanesine sevk edildiyseniz SGK'dan rahat bir şekilde yolluk parası alabilirsiniz. Tek yapmanız gereken SGK'ya kimlik belgeniz ve sevk kâğıdınız ile beraber gitmeniz olacaktır.