O parayı hemen alın! İŞKUR ve SGK gibi kurumların 2021 yılında sağlamaya devam edecekleri iş kurma desteklerini ve bu destekler ile alınabilecek karşılıksız, geri ödemesiz devlet desteklerinin nasıl alınabileceği merak ediliyor. Bu anlamda İŞKUR ve SSK üzerinden vatandaşlara yardımlar yapılıyor. Öncelikle SGK'lı olarak bir yerde çalışan bir annenin SGK'lı olduğu için SGK'dan aldığı doğum parası vardır. Bu para kesinlikle doğum yardımından farklıdır. Dolayısı ile doğum için işyerinizden izne ayrıldıktan sonra bu paranın da yatırılmasını da takip ediniz. Aynı şekilde doğum yapan bir SGK'lı annenin yada SGK'lı olarak çalışan bir babanın çalışmayan eşi için süt parası yardımı vardır. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
İŞKUR Engelli Desteği
İŞKUR engelli vatandaşların kendi işlerini kurmak istemeleri durumunda özel destek programları sayesinde hibe yardım sağlar.
SGK'dan 12 Bin TL Prim Desteği
29 yaşından küçüklerin kendi işyerlerini açmaları durumunda genç girişimcilere prim desteği kapsamında bir yıl Bağkur primi ödemezler. Bu destek tutarı 12 bin TL'ye yakındır.
DOĞUM YARDIMI PARASI NEREYE YATAR?
Başvurunuzdan sonra size yapılacak yardım parası banka hesabınıza değil, PTT'ye adınıza yatırılacaktır.
Bu para direk annenin adı ve soyadı üzerine yatar. Ve sadece anne çekebilir.