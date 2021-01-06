Kamuya KPSS şartsız aynı zamanda 50-60 ve 70 KPSS puanıyla memur alımı yapılacak. Kamu kurumlarının farklı yöntemler ile yayınladıkları ilanlar sayfamızda yer almaktadır. Aynı zamanda çeşitli pozisyonlar için memur alınacak. Bu memur alım ilanlarında yer alan açık kadrolar, ilanlara başvuru şartları ve alım yapılacak kadrolar haberimizde olacak. Kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alım ilanlarında farklı eğitim seviyelerinden mezun adaylar için ilanlar bulunuyor. Haberimizin başlığımızda belirttiğimiz gibi kamuya yapılan memur alımlarının bir bölümü KPSS şartı olmadan ilan edilirken diğer bölümü ise 50-60 ve 70 KPSS puanları ile adaylara duyuruluyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
GÜNCEL MEMUR ALIMI İLANLARI
KPSS A GRUBU MEMUR ALIMI İLANLARI
KPSS tercihleri ile 1600 memur alınıyor
GÜNCEL MEMUR ALIMI İLANLARI
KPSS A GRUBU MEMUR ALIMI İLANLARI
GÜNCEL MEMUR ALIMI İLANLARI
KPSS A GRUBU MEMUR ALIMI İLANLARI
GÜNCEL MEMUR ALIMI İLANLARI
KPSS A GRUBU MEMUR ALIMI İLANLARI
KYK yurtlarına 500 memur alınıyor başvuru için tıklayınız
Çorum Belediyesi zabıta memuru alımı için tıklayınız
MEMUR ALIMLARI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Kamuya yapılan memur alımlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
- Türk vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
DEVLET MEMURU NASIL OLUNUR?
2021 yılında devlet memuru olmak isteyenler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) başvurusunda bulunarak sınavdan yüksek not almalıdır.
Yüksek not elbette kamu kurum ve kuruluşlarının memur alımı ilanlarına göre değişmektedir ancak size en uygun memur alımına başvuru yapmak istiyorsanız kamu kurumlarının memur alımlarında KPSS puan sıralamasına göre adaylar arasından eleme yaptığını unutmayın.
DEVLET MEMURU NE İŞ YAPAR?
Devlet memuru yapılan iş ve göreve göre farklı kategorilerde sınıflandırılabilir. Memur denilince akla masa başı iş geliyor ancak pek çok memur sahada görev almaktadır. Memurların yaptıkları görevler bağlı oldukları kuruma göre değişmektedir.
KİMLER DEVLET MEMURU OLABİLİR?
Devlet memuru olmak isteyenler 18 yaşını doldurmak zorunda ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak başlıca talep edilen şartlar arasında yer almaktadır.
Bazı kurumlara göre en az 18 ve en çok 30,40, 65 yaş şartına uygun olmak zorunludur.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro taleplerine uygun eğitim seviyesinden mezun olmak gerekmektedir. Bu lise, lisans ve önlisans olarak bilinmektedir.
Devlet memuru olmak istiyorsanız kamu haklarından mahrum sayılmamanız gerekmektedir.
Devlet memuru olmak isteyenler en az lise mezunu olmalıdır ve KPSS'den geçerli puan alması zorunludur.