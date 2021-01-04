2021 Ocak ayı zabıta memuru ve itfaiye eri zamlı maaşı ne kadar oldu? 2021 Ocak ayı zabıta memuru ve itfaiye eri zamlı maaşı ne kadar oldu? Farklı illerde belediye başkanlıkları bünyesine ikamet şartı olmadan memur alımı yapılacağı duyuruldu. bunlar arasında zabıta ve itfaiye eri de yer alıyor. Tam da zamlı maaşlar belli olmuşken 2021 Ocak ayı zabıta memuru ve itfaiye eri zamlı maaşı ne kadar?
ZABITA VE İTFAİYE MAAŞI ZAMMI NE KADAR?
TÜİK tarafından açıklanan Aralık 2021 enflasyonu şu şekilde:
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %14,60, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,28 artış gerçekleşti.
ÖNCEKİ AYLARIN ENFLASYONU
2020 yılının ikinci 6 aylık TÜFE rakamları şu şekilde:
Temmuz ayı TÜFE: 0,58
Ağustos ayı TÜFE: 0,86
Eylül ayı TÜFE: 0,97
Ekim ayı TÜFE: 2,13
Kasım ayı TÜFE: 2,30
Aralık ayı TÜFE: 1,25
Toplam TÜFE: 8,09
ZABITA MAAŞI
Belediyeler bünyesinde çalışan zabıta memurları 4648 lira maaş almaktadır. Maaş zammının eklenmesi ile birlikte zabıta memurları 2021 Ocak ayında 4 bin 990 lira alacak.
İTFAİYE ERİ MAAŞI
İtfaiye erleri, 4720 lira maaş alıyor. Zamla birlikte itfaiye erleri , 2021 Ocak ayında 5 bin 67 lira alacak.
4.750 TL maaş en az lise mezunu düz memur, zabıta, itfaiye eri alımı...
Muş Uzgörür Belediyesi Memur Alım İlanı 05.02.2021
Siirt Tillo Belediyesi Memur Alım İlanı 22.01.2021
Sivas Hafik Belediyesi Memur Alım İlanı 08.01.202
Çorum Belediye Başkanlığındanİlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı 08.01.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından İtfaiye Eri Alımı 03.01.2021
İstanbul Beyoğlu Belediyesi Memur Alım İlanı 04.01.2021
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru Alımı 10.01.2021
Çankırı Yaylakent Belediyesi Memur Alım İlanın 28.01.2021
Ankara Türkiye Belediyeler Birliği Personel A.Ş. 05.01.2021
Aksaray Helvadere Belediyesi Personel Ltd.Şti. 04.01.2021
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Belediyeler bünyesine yapılan personel alımlarında KPSS şartı aranmamakadır. Mezuniyet şartı olmadan ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından yapılan personel alımında başvuru genel şartları şu şekilde;
- T.C. Vatandaşı olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- TCK 'nın 53 'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise askerlik yapmış yahut tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Atanacağı görevi yapmaya engel sağlık sorunu olmaması,