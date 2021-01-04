İBB zabıta iş başvurusu: İstanbul zabıta alımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul zabıta başvuru şartları!

İBB İstanbul zabıta iş başvurusu nasıl yapılır? İstanbul zabıta alımı iş başvurusu arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Zabıta olarak belediyede çalışmak isteyen en az lise mezunu vatandaşlar İstanbul zabıta başvuru şartları hakkında sorgulama yapıyor. Pek İBB İstanbul zabıta iş başvurusu nasıl yapılır? Haberimizden başvuru ekranına ve başvuru şartlarına ulaşabilir, detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru yapacak adaylar için yayımlanan zabıta memur alım ilanında, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak " denildi.
Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız gerekmektedir:
İBB ZABITA ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
ZABITA MEMUR ALIMI ÖZEL ŞARTLAR
1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (8/2/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).
4. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.