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    • Ekonomi
    • 05.01.2021 10:59
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    • 05.01.2021 10:59
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    verilecek! ve 'ya nedir?

    verilecek! Toprak Mahsulleri Ofisi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün KPSS seçimleri ile kamu personeli alımı yapacağını belirtmiştik. tarafından yayımlanan bültende en az lise mezunları arasından ve bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 2020/2 tercihleri ücretsizdir. KPSS sonrası ilk atamada tercih ücreti olmaz. 2021 'de yapılacak diğer memurluk tercihlerinde tercih ücreti alınacak. OGM ile TMO'nun mülakatsız memur alımına başvurular ÖSYM üzerinden oluyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine gidin.

    4500 lira maaş verilecek! OGM ve TMO'ya en az ortaöğretim mezunu...

    4500 lira maaş verilecek! Toprak Mahsulleri Ofisi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün KPSS seçimleri ile kamu personeli alımı yapacağını belirtmiştik. ÖSYM tarafından yayımlanan bültende en az lise mezunları arasından OGM ve TMO bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 2020/2 tercihleri ücretsizdir. KPSS sonrası ilk atamada tercih ücreti olmaz. 2021 'de yapılacak diğer memurluk tercihlerinde tercih ücreti alınacak. OGM ile TMO'nun mülakatsız memur alımına başvurular ÖSYM üzerinden oluyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine gidin.

    KAYNAK: Kamubülteni

    TERCİH ÜCRETİ VAR MI?

    KPSS 2020/2 tercihleri ücretsizdir. KPSS sonrası ilk atamada tercih ücreti olmaz. 2021 'de yapılacak diğer memurluk tercihlerinde tercih ücreti alınacak.

    BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    TMO ile OGM personel alımına başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:

    a) Türk vatandaşı olmak.

    b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

    c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

    d) Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

    e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)

    TMO MEMUR ALIMI

    Toprak Mahsulleri Ofisi'nin memur alımı kadroları ve şartları şu şekilde:

    291233440 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Afyonkarahisar 1

    3248 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1119 - Bilgisayar Donanımı
    1123 - Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
    4221 - Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
    4223 - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
    4321 - Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
    8507 - Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
    9075 - Bilgisayar Teknolojisi
    3249 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1121 - Bilgisayar Programcılığı
    1122 - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
    1353 - Bilgisayar Programcılığı (Internet)
    4399 - Web Teknolojileri ve Programlama
    8506 - Bilgisayar Programlama
    3253 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1120 - Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
    4218 - Bilgisayar
    8501 - Bilgisayar Operatörlüğü
    8504 - Bilgi İşlem
    3293 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1153 - Elektrik-Elektronik
    1154 - Elektronik
    1159 - Endüstriyel Elektronik
    8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
    9068 - Elektronik Teknolojisi
    9544 - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
    3407 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    4217 - Bilgi Teknolojileri
    3408 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    9214 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
    3409 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    4224 - Bilişim ve İletişim Teknolojisi

    391237062 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Afyonkarahisar 1

    4421 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3159 - Ekonomi
    3213 - İktisat
    5106 - Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
    8208 - İş İdaresi ve İktisat
    9113 - Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
    9221 - Ekonomi ve İdari Bilimler / Ekonomi ve İdari Bilimler Programları
    4426 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    5105 - Ekonomi ve Finans
    6229 - İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat
    4431 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3226 - İşletme / İşletmecilik
    3381 - Muhasebe ve Finansman
    5123 - Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi
    5143 - Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimleri Programları
    8207 - İş İdaresi
    8208 - İş İdaresi ve İktisat
    8296 - Yönetim ve Organizasyon
    8334 - Pazarlama
    9552 - İşletme-Maliye
    9584 - Yönetim Bilimleri ve Liderlik

    391237064 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis Ankara 1

    4689 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3233 - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
    8324 - Harita Mühendisliği
    9034 - Geomatik Mühendisliği
    9572 - Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği

    391237063 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Balıkesir 1

    4421 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3159 - Ekonomi
    3213 - İktisat
    5106 - Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
    8208 - İş İdaresi ve İktisat
    9113 - Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
    9221 - Ekonomi ve İdari Bilimler / Ekonomi ve İdari Bilimler Programları
    4426 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    5105 - Ekonomi ve Finans
    6229 - İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat
    4431 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3226 - İşletme / İşletmecilik
    3381 - Muhasebe ve Finansman
    5123 - Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi
    5143 - Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimleri Programları
    8207 - İş İdaresi
    8208 - İş İdaresi ve İktisat
    8296 - Yönetim ve Organizasyon
    8334 - Pazarlama
    9552 - İşletme-Maliye
    9584 - Yönetim Bilimleri ve Liderlik

    391237065 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis Çorum 1

    4845 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3385 - Tarla Bitkileri
    3386 - Toprak
    4212 - Bahçe ve Tarla Bitkileri
    4370 - Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası
    6131 - Bitkisel Üretim
    8147 - Bahçe Bitkileri
    8158 - Bitki Koruma
    8220 - Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
    9048 - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
    9190 - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
    9269 - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

    291233441 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Erzincan 1

    3248 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1119 - Bilgisayar Donanımı
    1123 - Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
    4221 - Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
    4223 - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
    4321 - Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
    8507 - Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
    9075 - Bilgisayar Teknolojisi
    3249 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1121 - Bilgisayar Programcılığı
    1122 - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
    1353 - Bilgisayar Programcılığı (Internet)
    4399 - Web Teknolojileri ve Programlama
    8506 - Bilgisayar Programlama
    3253 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1120 - Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
    4218 - Bilgisayar
    8501 - Bilgisayar Operatörlüğü
    8504 - Bilgi İşlem
    3293 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1153 - Elektrik-Elektronik
    1154 - Elektronik
    1159 - Endüstriyel Elektronik
    8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
    9068 - Elektronik Teknolojisi
    9544 - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
    3407 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    4217 - Bilgi Teknolojileri
    3408 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    9214 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
    3409 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    4224 - Bilişim ve İletişim Teknolojisi

    291233442 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Erzurum 1

    3248 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1119 - Bilgisayar Donanımı
    1123 - Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
    4221 - Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
    4223 - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
    4321 - Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
    8507 - Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
    9075 - Bilgisayar Teknolojisi
    3249 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1121 - Bilgisayar Programcılığı
    1122 - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
    1353 - Bilgisayar Programcılığı (Internet)
    4399 - Web Teknolojileri ve Programlama
    8506 - Bilgisayar Programlama
    3253 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1120 - Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
    4218 - Bilgisayar
    8501 - Bilgisayar Operatörlüğü
    8504 - Bilgi İşlem
    3293 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1153 - Elektrik-Elektronik
    1154 - Elektronik
    1159 - Endüstriyel Elektronik
    8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
    9068 - Elektronik Teknolojisi
    9544 - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
    3407 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    4217 - Bilgi Teknolojileri
    3408 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    9214 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
    3409 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    4224 - Bilişim ve İletişim Teknolojisi

    191231780 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Hatay 1

    2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
    6033 - Makine Teknolojisi

    291233439 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Anbar Memuru Hatay 1

    3074 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1318 - Tarla Bitkileri
    3087 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1112 - Bahçe Ziraatı
    1125 - Bitkisel Üretim
    9056 - Bahçe Tarımı
    3101 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    5315 - Bitki Koruma
    3105 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1190 - Hasat Sonrası Teknolojisi
    5316 - Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama
    5365 - Tarım Ürünlerinin Muhafazası
    8637 - Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması
    9038 - Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi

    191231784 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Mersin 3

    2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
    6033 - Makine Teknolojisi

    191231782 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Kocaeli 2

    2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
    6033 - Makine Teknolojisi

    191231783 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Kocaeli 1

    2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
    6033 - Makine Teknolojisi

    291233443 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Konya 1

    3248 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1119 - Bilgisayar Donanımı
    1123 - Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
    4221 - Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
    4223 - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
    4321 - Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
    8507 - Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
    9075 - Bilgisayar Teknolojisi
    3249 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1121 - Bilgisayar Programcılığı
    1122 - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
    1353 - Bilgisayar Programcılığı (Internet)
    4399 - Web Teknolojileri ve Programlama
    8506 - Bilgisayar Programlama
    3253 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1120 - Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
    4218 - Bilgisayar
    8501 - Bilgisayar Operatörlüğü
    8504 - Bilgi İşlem
    3293 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1153 - Elektrik-Elektronik
    1154 - Elektronik
    1159 - Endüstriyel Elektronik
    8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
    9068 - Elektronik Teknolojisi
    9544 - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
    3407 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    4217 - Bilgi Teknolojileri
    3408 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    9214 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
    3409 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    4224 - Bilişim ve İletişim Teknolojisi

    291233444 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci Konya 1

    3173 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1117 - Bilgisayar Destekli Muhasebe
    1124 - Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
    1249 - Muhasebe
    9032 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
    3181 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1235 - Maliye

    291233445 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci Konya 1

    3173 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1117 - Bilgisayar Destekli Muhasebe
    1124 - Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
    1249 - Muhasebe
    9032 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
    3181 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1235 - Maliye

    191231785 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Tekirdağ 1

    2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
    6033 - Makine Teknolojisi

    191231786 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Trabzon 1

    2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
    6033 - Makine Teknolojisi

    291233446 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci Trabzon 1

    3173 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1117 - Bilgisayar Destekli Muhasebe
    1124 - Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
    1249 - Muhasebe
    9032 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
    3181 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
    1235 - Maliye

    191231781 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Kırıkkale 1

    2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
    6033 - Makine Teknolojisi

    OGM MEMUR ALIMI

    390776352 Orman Genel Müdürlüğü Avukat Adıyaman 1

    4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3209 - Hukuk
    7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
    7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

    390776359 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Amasya 1

    4639 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3252 - Makine Mühendisliği
    4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği
    4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği
    9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği

    390776358 Orman Genel Müdürlüğü İstatistikçi Ankara 1

    4524 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3224 - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
    4525 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3223 - İstatistik
    8229 - Matematik ve İstatistik

    390776353 Orman Genel Müdürlüğü Avukat Antalya 1

    4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3209 - Hukuk
    7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
    7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

    390776360 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Antalya 1

    4611 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3160 - Elektrik Mühendisliği
    3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    4619 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    3163 - Elektronik Mühendisliği
    3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
    3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği
    5139 - Mikroelektronik Mühendisliği
    8323 - Haberleşme Mühendisliği

    390776361 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Artvin 1

    4639 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3252 - Makine Mühendisliği
    4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği
    4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği
    9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği

    390776362 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Balıkesir 1

    4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3221 - İnşaat Mühendisliği

    390776354 Orman Genel Müdürlüğü Avukat Bursa 1

    4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3209 - Hukuk
    7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
    7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

    390776363 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Çanakkale 1

    4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3221 - İnşaat Mühendisliği
    390776364 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Çanakkale 1

    4611 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3160 - Elektrik Mühendisliği

    3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    4619 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

    3163 - Elektronik Mühendisliği

    3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

    3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği

    5139 - Mikroelektronik Mühendisliği

    8323 - Haberleşme Mühendisliği
    390776365 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Giresun 1

    4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3221 - İnşaat Mühendisliği
    390776355 Orman Genel Müdürlüğü Avukat Hatay 1

    4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3209 - Hukuk
    7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
    7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

    390776366 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Isparta 1

    4611 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3160 - Elektrik Mühendisliği

    3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    4619 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

    3163 - Elektronik Mühendisliği

    3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

    3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği

    5139 - Mikroelektronik Mühendisliği

    8323 - Haberleşme Mühendisliği
    390776367 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis İstanbul 1

    4611 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3160 - Elektrik Mühendisliği

    3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    4619 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

    3163 - Elektronik Mühendisliği

    3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

    3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği

    5139 - Mikroelektronik Mühendisliği

    8323 - Haberleşme Mühendisliği
    390776368 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis İstanbul 1

    4639 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3252 - Makine Mühendisliği

    4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği

    4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği

    9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
    390776370 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Kastamonu 1

    4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3221 - İnşaat Mühendisliği
    390776371 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Kayseri 1

    4639 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3252 - Makine Mühendisliği

    4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği

    4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği

    9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
    390776372 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Kütahya 1

    4639 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3252 - Makine Mühendisliği

    4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği

    4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği

    9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
    390776373 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Kütahya 1

    4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3221 - İnşaat Mühendisliği
    390776374 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Kütahya 1

    4611 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3160 - Elektrik Mühendisliği

    3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    4619 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

    3163 - Elektronik Mühendisliği

    3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

    3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği

    5139 - Mikroelektronik Mühendisliği

    8323 - Haberleşme Mühendisliği
    390776369 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Kahramanmaraş 1

    4639 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3252 - Makine Mühendisliği

    4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği

    4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği

    9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
    390776375 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Muğla 1

    4611 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3160 - Elektrik Mühendisliği

    3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
    4619 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği

    3163 - Elektronik Mühendisliği

    3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

    3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği

    5139 - Mikroelektronik Mühendisliği

    8323 - Haberleşme Mühendisliği
    390776376 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Şanlıurfa 1

    4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3221 - İnşaat Mühendisliği
    390776356 Orman Genel Müdürlüğü Avukat Van 1

    4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3209 - Hukuk
    7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
    7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

    390776357 Orman Genel Müdürlüğü Avukat Zonguldak 1

    4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
    3209 - Hukuk
    7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
    7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).

    390776377 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Zonguldak 1

    4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

    3221 - İnşaat Mühendisliği

    BAŞVURU

    OGM ile TMO'nun mülakatsız memur alımına başvurular ÖSYM üzerinden oluyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine gidin.

    ais.osym.gov.tr

    Linki kopyalayarak yeni sekmede açın. Açılan sayfada KPSS 2020/2 tercih linkine tıklayın ve giriş yaparak size uygun olan kodları girin.
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