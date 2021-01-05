4500 lira maaş verilecek! Toprak Mahsulleri Ofisi ile Orman Genel Müdürlüğü'nün KPSS seçimleri ile kamu personeli alımı yapacağını belirtmiştik. ÖSYM tarafından yayımlanan bültende en az lise mezunları arasından OGM ve TMO bünyesine personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS 2020/2 tercihleri ücretsizdir. KPSS sonrası ilk atamada tercih ücreti olmaz. 2021 'de yapılacak diğer memurluk tercihlerinde tercih ücreti alınacak. OGM ile TMO'nun mülakatsız memur alımına başvurular ÖSYM üzerinden oluyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine gidin.
KAYNAK: Kamubülteni
TERCİH ÜCRETİ VAR MI?
KPSS 2020/2 tercihleri ücretsizdir. KPSS sonrası ilk atamada tercih ücreti olmaz. 2021 'de yapılacak diğer memurluk tercihlerinde tercih ücreti alınacak.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
TMO ile OGM personel alımına başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) 18 yaşını tamamlamış olmak.
c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
d) Kılavuzda yer alan "kadroları" tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Kılavuzda yer alan "pozisyonları" tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
e) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak. (Askerde bulunan adaylar da tercih yapabileceklerdir. Yoklama kaçağı veya bakaya durumda bulunan adayların tercihte bulunmamaları gerekmektedir.)
TMO MEMUR ALIMI
Toprak Mahsulleri Ofisi'nin memur alımı kadroları ve şartları şu şekilde:
291233440 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Afyonkarahisar 1
3248 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1119 - Bilgisayar Donanımı
1123 - Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
4221 - Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
4223 - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4321 - Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
8507 - Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
9075 - Bilgisayar Teknolojisi
3249 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1121 - Bilgisayar Programcılığı
1122 - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
1353 - Bilgisayar Programcılığı (Internet)
4399 - Web Teknolojileri ve Programlama
8506 - Bilgisayar Programlama
3253 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1120 - Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
4218 - Bilgisayar
8501 - Bilgisayar Operatörlüğü
8504 - Bilgi İşlem
3293 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1153 - Elektrik-Elektronik
1154 - Elektronik
1159 - Endüstriyel Elektronik
8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
9068 - Elektronik Teknolojisi
9544 - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
3407 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4217 - Bilgi Teknolojileri
3408 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
9214 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
3409 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4224 - Bilişim ve İletişim Teknolojisi
391237062 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Afyonkarahisar 1
4421 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3159 - Ekonomi
3213 - İktisat
5106 - Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
8208 - İş İdaresi ve İktisat
9113 - Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
9221 - Ekonomi ve İdari Bilimler / Ekonomi ve İdari Bilimler Programları
4426 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
5105 - Ekonomi ve Finans
6229 - İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat
4431 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3226 - İşletme / İşletmecilik
3381 - Muhasebe ve Finansman
5123 - Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi
5143 - Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimleri Programları
8207 - İş İdaresi
8208 - İş İdaresi ve İktisat
8296 - Yönetim ve Organizasyon
8334 - Pazarlama
9552 - İşletme-Maliye
9584 - Yönetim Bilimleri ve Liderlik
391237064 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis Ankara 1
4689 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3233 - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
8324 - Harita Mühendisliği
9034 - Geomatik Mühendisliği
9572 - Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği
391237063 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Balıkesir 1
4421 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3159 - Ekonomi
3213 - İktisat
5106 - Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları
8208 - İş İdaresi ve İktisat
9113 - Ekonomi Politik ve Toplum Felsefesi
9221 - Ekonomi ve İdari Bilimler / Ekonomi ve İdari Bilimler Programları
4426 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
5105 - Ekonomi ve Finans
6229 - İşletme-Ekonomi / İşletme-İktisat
4431 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3226 - İşletme / İşletmecilik
3381 - Muhasebe ve Finansman
5123 - Muhasebe ve Finansal Yönetim / Muhasebe ve Finans Yönetimi
5143 - Yönetim Bilimleri / Yönetim Bilimleri Programları
8207 - İş İdaresi
8208 - İş İdaresi ve İktisat
8296 - Yönetim ve Organizasyon
8334 - Pazarlama
9552 - İşletme-Maliye
9584 - Yönetim Bilimleri ve Liderlik
391237065 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis Çorum 1
4845 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3385 - Tarla Bitkileri
3386 - Toprak
4212 - Bahçe ve Tarla Bitkileri
4370 - Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası
6131 - Bitkisel Üretim
8147 - Bahçe Bitkileri
8158 - Bitki Koruma
8220 - Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
9048 - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
9190 - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması
9269 - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
291233441 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Erzincan 1
3248 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1119 - Bilgisayar Donanımı
1123 - Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
4221 - Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
4223 - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4321 - Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
8507 - Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
9075 - Bilgisayar Teknolojisi
3249 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1121 - Bilgisayar Programcılığı
1122 - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
1353 - Bilgisayar Programcılığı (Internet)
4399 - Web Teknolojileri ve Programlama
8506 - Bilgisayar Programlama
3253 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1120 - Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
4218 - Bilgisayar
8501 - Bilgisayar Operatörlüğü
8504 - Bilgi İşlem
3293 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1153 - Elektrik-Elektronik
1154 - Elektronik
1159 - Endüstriyel Elektronik
8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
9068 - Elektronik Teknolojisi
9544 - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
3407 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4217 - Bilgi Teknolojileri
3408 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
9214 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
3409 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4224 - Bilişim ve İletişim Teknolojisi
291233442 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Erzurum 1
3248 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1119 - Bilgisayar Donanımı
1123 - Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
4221 - Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
4223 - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4321 - Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
8507 - Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
9075 - Bilgisayar Teknolojisi
3249 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1121 - Bilgisayar Programcılığı
1122 - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
1353 - Bilgisayar Programcılığı (Internet)
4399 - Web Teknolojileri ve Programlama
8506 - Bilgisayar Programlama
3253 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1120 - Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
4218 - Bilgisayar
8501 - Bilgisayar Operatörlüğü
8504 - Bilgi İşlem
3293 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1153 - Elektrik-Elektronik
1154 - Elektronik
1159 - Endüstriyel Elektronik
8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
9068 - Elektronik Teknolojisi
9544 - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
3407 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4217 - Bilgi Teknolojileri
3408 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
9214 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
3409 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4224 - Bilişim ve İletişim Teknolojisi
191231780 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Hatay 1
2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi
291233439 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Anbar Memuru Hatay 1
3074 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1318 - Tarla Bitkileri
3087 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1112 - Bahçe Ziraatı
1125 - Bitkisel Üretim
9056 - Bahçe Tarımı
3101 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
5315 - Bitki Koruma
3105 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1190 - Hasat Sonrası Teknolojisi
5316 - Bitkisel Ürünlerde Muhafaza ve Pazarlama
5365 - Tarım Ürünlerinin Muhafazası
8637 - Tarım Ürünlerinin Muhafazası ve Depolanması
9038 - Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi
191231784 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Mersin 3
2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi
191231782 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Kocaeli 2
2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi
191231783 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Kocaeli 1
2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi
291233443 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Konya 1
3248 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1119 - Bilgisayar Donanımı
1123 - Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri
4221 - Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri
4223 - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri
4321 - Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri
8507 - Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi
9075 - Bilgisayar Teknolojisi
3249 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1121 - Bilgisayar Programcılığı
1122 - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
1353 - Bilgisayar Programcılığı (Internet)
4399 - Web Teknolojileri ve Programlama
8506 - Bilgisayar Programlama
3253 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1120 - Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği
4218 - Bilgisayar
8501 - Bilgisayar Operatörlüğü
8504 - Bilgi İşlem
3293 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1153 - Elektrik-Elektronik
1154 - Elektronik
1159 - Endüstriyel Elektronik
8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği
9068 - Elektronik Teknolojisi
9544 - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
3407 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4217 - Bilgi Teknolojileri
3408 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
9214 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar
3409 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
4224 - Bilişim ve İletişim Teknolojisi
291233444 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci Konya 1
3173 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1117 - Bilgisayar Destekli Muhasebe
1124 - Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
1249 - Muhasebe
9032 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
3181 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1235 - Maliye
291233445 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci Konya 1
3173 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1117 - Bilgisayar Destekli Muhasebe
1124 - Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
1249 - Muhasebe
9032 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
3181 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1235 - Maliye
191231785 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Tekirdağ 1
2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi
191231786 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Trabzon 1
2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi
291233446 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Muhasebeci Trabzon 1
3173 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1117 - Bilgisayar Destekli Muhasebe
1124 - Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulama
1249 - Muhasebe
9032 - Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
3181 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.
1235 - Maliye
191231781 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Teknisyen Kırıkkale 1
2061 Aşağıdaki ortaöğretim programlarından birinden mezun olmak.
6033 - Makine Teknolojisi
OGM MEMUR ALIMI
390776352 Orman Genel Müdürlüğü Avukat Adıyaman 1
4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).
390776359 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Amasya 1
4639 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3252 - Makine Mühendisliği
4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği
4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği
9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
390776358 Orman Genel Müdürlüğü İstatistikçi Ankara 1
4524 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3224 - İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri
4525 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3223 - İstatistik
8229 - Matematik ve İstatistik
390776353 Orman Genel Müdürlüğü Avukat Antalya 1
4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).
390776360 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Antalya 1
4611 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3160 - Elektrik Mühendisliği
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4619 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3163 - Elektronik Mühendisliği
3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği
5139 - Mikroelektronik Mühendisliği
8323 - Haberleşme Mühendisliği
390776361 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Artvin 1
4639 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3252 - Makine Mühendisliği
4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği
4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği
9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
390776362 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Balıkesir 1
4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3221 - İnşaat Mühendisliği
390776354 Orman Genel Müdürlüğü Avukat Bursa 1
4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).
390776363 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Çanakkale 1
4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3221 - İnşaat Mühendisliği
390776364 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Çanakkale 1
4611 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3160 - Elektrik Mühendisliği
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4619 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3163 - Elektronik Mühendisliği
3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği
5139 - Mikroelektronik Mühendisliği
8323 - Haberleşme Mühendisliği
390776365 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Giresun 1
4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3221 - İnşaat Mühendisliği
390776355 Orman Genel Müdürlüğü Avukat Hatay 1
4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).
390776366 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Isparta 1
4611 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3160 - Elektrik Mühendisliği
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4619 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3163 - Elektronik Mühendisliği
3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği
5139 - Mikroelektronik Mühendisliği
8323 - Haberleşme Mühendisliği
390776367 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis İstanbul 1
4611 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3160 - Elektrik Mühendisliği
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4619 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3163 - Elektronik Mühendisliği
3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği
5139 - Mikroelektronik Mühendisliği
8323 - Haberleşme Mühendisliği
390776368 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis İstanbul 1
4639 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3252 - Makine Mühendisliği
4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği
4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği
9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
390776370 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Kastamonu 1
4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3221 - İnşaat Mühendisliği
390776371 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Kayseri 1
4639 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3252 - Makine Mühendisliği
4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği
4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği
9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
390776372 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Kütahya 1
4639 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3252 - Makine Mühendisliği
4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği
4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği
9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
390776373 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Kütahya 1
4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3221 - İnşaat Mühendisliği
390776374 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Kütahya 1
4611 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3160 - Elektrik Mühendisliği
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4619 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3163 - Elektronik Mühendisliği
3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği
5139 - Mikroelektronik Mühendisliği
8323 - Haberleşme Mühendisliği
390776369 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Kahramanmaraş 1
4639 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3252 - Makine Mühendisliği
4314 - Makine ve İmalat Mühendisliği
4315 - Makine ve Üretim Mühendisliği
9441 - Makine ve Malzeme Mühendisliği
390776375 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Muğla 1
4611 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3160 - Elektrik Mühendisliği
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
4619 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3162 - Elektrik ve Elektronik Mühendisliği / Elektrik-Elektronik Mühendisliği
3163 - Elektronik Mühendisliği
3166 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
3331 - Telekomünikasyon Mühendisliği
5139 - Mikroelektronik Mühendisliği
8323 - Haberleşme Mühendisliği
390776376 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Şanlıurfa 1
4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3221 - İnşaat Mühendisliği
390776356 Orman Genel Müdürlüğü Avukat Van 1
4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).
390776357 Orman Genel Müdürlüğü Avukat Zonguldak 1
4419 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3209 - Hukuk
7205 Avukatlık Ruhsatı Sahibi olmak.
7361 (Bakınız Başvurma Özel Şartları Bölümü Avukat).
390776377 Orman Genel Müdürlüğü Mühendis Zonguldak 1
4669 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.
3221 - İnşaat Mühendisliği
BAŞVURU
OGM ile TMO'nun mülakatsız memur alımına başvurular ÖSYM üzerinden oluyor. ÖSYM'nin aday işlemleri sistemine gidin.
Linki kopyalayarak yeni sekmede açın. Açılan sayfada KPSS 2020/2 tercih linkine tıklayın ve giriş yaparak size uygun olan kodları girin.