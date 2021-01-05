391237065 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Mühendis Çorum 1

4845 Aşağıdaki lisans programlarından birinden mezun olmak.

3385 - Tarla Bitkileri

3386 - Toprak

4212 - Bahçe ve Tarla Bitkileri

4370 - Toprak Bilimi ve Tarım Kimyası

6131 - Bitkisel Üretim

8147 - Bahçe Bitkileri

8158 - Bitki Koruma

8220 - Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

9048 - Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

9190 - Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması

9269 - Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

291233441 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Erzincan 1

3248 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.

1119 - Bilgisayar Donanımı

1123 - Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri

4221 - Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri

4223 - Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

4321 - Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri

8507 - Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi

9075 - Bilgisayar Teknolojisi

3249 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.

1121 - Bilgisayar Programcılığı

1122 - Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama

1353 - Bilgisayar Programcılığı (Internet)

4399 - Web Teknolojileri ve Programlama

8506 - Bilgisayar Programlama

3253 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.

1120 - Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği

4218 - Bilgisayar

8501 - Bilgisayar Operatörlüğü

8504 - Bilgi İşlem

3293 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.

1153 - Elektrik-Elektronik

1154 - Elektronik

1159 - Endüstriyel Elektronik

8524 - Elektrik-Elektronik Teknikerliği

9068 - Elektronik Teknolojisi

9544 - Elektrik ve Elektronik Teknolojisi

3407 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.

4217 - Bilgi Teknolojileri

3408 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.

9214 - Bilgi ve İletişim Teknolojileri/Bilgisayar

3409 Aşağıdaki önlisans programlarından birinden mezun olmak.

4224 - Bilişim ve İletişim Teknolojisi